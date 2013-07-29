11 هزار تن گندم از کشاورزان پلدختر خریداری شد

علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این میزان هفت هزار و 100 تن توسط بخش خصوصی و چهار هزار و 400 تن توسط اداره تعاون خریداری شده است.

وی افزود: قیمت خرید تضمینی گندم طی روزهای اخیر افزایش یافت و گندم معمولی از 720 تومان به 800 تومان و گندم دروم از 750 به 830 تومان افزایش یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر با بیان این که در سال زراعی جاری بخش کشاورزی شهرستان دچار خسارت شده است گفت: امسال شاهد بیش از 50 درصد خسارت به مراتع گندم و جو شهرستان پلدختر بودیم.

خادمی یادآور شد: در سال زراعی جاری در شهرستان پلدختر 16 هزار و 800 هکتار از اراضی زیر کشت گندم دیم و پنج هزار و 700 هکتار زیر کشت جو دیم رفته است.