به کارگیری گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان در سیدی بو زید/ استعفای وزیر آموزش و پرورش تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع تونسی گزارش دادند: "سالم لبیض" وزیر آموزش و پرورش تونس رسما از سمت خود استعفا کرد.

این در حالی است که 53 نفر از نمایندگان مجلس ملی موسسان تونس طی چند روز گذشته در اعتراض به ترور محمد براهمی از سمت خود استعفا کردند.

خبر دیگر اینکه، نیروهای پلیس تونس امروز برای متفرق کردن تظاهرات کنندگانی که در منطقه سیدی بوزید در غرب تونس گرد هم آمده بودند، از گاز اشک آور استفاده کردند.

منابع مصری گزارش دادند: افراد معترض خواهان سرنگونی دولت حاکم هستند و شعارهایی را در مخالفت نظام حاکم سر دادند.

از سوی دیگر، نیروهای ارتش تونس با استفاده از سیم خاردار میدان اصلی پایتخت این کشور را بستند و آن را منطقه بسته نظامی اعلام کردند.

خاطر نشان می شود پس از ترور محمد براهمی نماینده مجلس ملی موسسان تونس، دامنه تنشها در این کشور افزایش یافته است.