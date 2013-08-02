محمد نشاط در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار مهر درباره سرنوشت مینی‌سریال "پرواز در ارتفاع صفر" اینگونه گفت: این سریال تلویزیونی با مشارکت ارتش و نیروی هوایی و به نویسندگی و کارگردانی سامان سالور جلوی دوربین می‌رود.

وی با اشاره به اینکه نگارش فیلمنامه به تازگی پایان یافته است، افزود: از هفته آینده بازبینی لوکیشن‌ها در همدان، اصفهان، بوشهر و دزفول آغاز خواهد شد. البته بخشی از این مجموعه 7 قسمتی نیز در تهران تصویربرداری می‌شود.

نشاط درباره موضوع و ژانر این مجموعه تلویزیونی توضیح داد: قرارست این کار که در ژانر دفاع مقدس ساخته می‌شود در هفته دفاع مقدس سال 93 از شبکه اول سیما پخش شود و از این مجموعه یک فیلم سینمایی نیز می‌سازیم که در جشنواره فجر روی پرده می‌رود.

"پرواز در ارتفاع صفر" درباره یک خلبان دوران جنگ است که همسرش دچار ناراحتی قلبی است و او هر بار که به سفر می رود، همسرش دچار نگرانی و استرس است. این خلبان برای این موضوع دست به یک از خودگذشتگی می زند و...

سامان سالور پیش از این فیلم "سیزده 59" را با بازی پرویز پرستویی در ژانر دفاع مقدس ساخته است. وی همچنین کارگردانی آثاری چون "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین" و "آمین خواهیم گفت" را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است.

"پرواز در ارتفاع صفر" را محمد نشاط در گروه معارف، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سیمافیلم تهیه می‌کند.