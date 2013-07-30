به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار سمنان در مراسم تودیع و معارفه مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه استان که در سالن یادگار امام (ره) استانداری برگزار شد، گفت: بسیج نعمت و افتخار برای سازمان‌ها و ادارات است.

عباس رهی اظهار كرد: بايد صفات و ويژگي‌هاي بسيجي را بشناسيم؛ چرا كه مدل رفتاري بسيجيان بر مبناي اسلام است و عدم درك درست از صفات بسيجي نوعي خيانت است.

وی افزود: هر چه از صفات خدا بخواهیم در وجود پیامبر(ص) نهاده شده است، اما نمیِ‌توان پیامبر (ص) را خدا نامید.

استاندار سمنان بیان کرد: صفات خدا جزء ذات خداست و نمي‌توان در آنچه كه جزء ذات خداوند است بحث و گفت‌وگو كرد.

رهی گفت: پیامبر(ص) تصرف بر کائنات داشتند و همه کائنات را پیامبر(ص)می‌توانست تسخیر کند، مثلاً ماه را در شب برگرداند، جلوی زلزله‌ها، حوادث و مرگ و میرها را بگیرد، پیامبر(ص) رسالتش با امام علی(ع) کامل شد. وی ادامه داد: امام علی(ع) دومین خلق خدا بعد از پیامبر(ص) است؛ این دردانه گوهر خلقت که به ما بخشیده شد، بشر نتواست وجود نازنینش را تحمل کند.

استاندار سمنان بیان کرد: امام علی (ع) وجودش مهر، رحمت و عنایت الهی است كه بشر اين وجود نازنين را تحمل نکرد و در برابر او ایستاد و امام علی(ع) شهید شد این‌ وقايع دردناك در طول تاریخ یکبار اتفاق افتاده است، ولی در طول تاریخ جاري و ساري است.

رهی با بررسي اوضاع كنوني جهان اسلام گفت: لشکرکشی‌هايي که در مصر اتفاق می‌افتد، آیا آنها بر اساس آنچه كه ادعا مي‌كنند آيا واقعاً پیرو قرآن هستند.

200 هزار نفر از جمعیت استان سمنان بسیجی هستند

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان گفت: 200 هزار نفر از جمعیت استان بسیجی هستند و اکثر قریب به اتفاق و مديران دستگاه‌هاي اجرايي در استان سمنان بسیجی هستند.

سردار علی استادحسینی اظهار كرد: بسیج ادارات مجموعه‌ای برای کمک به نظام و انقلاب، بازوی توانمند برای مدیران جهت رسیدن به اهداف سازمان و افزایش روحیه بسیجی در میان کارمندان است.

وی افزود: افزایش روحیه بسیجی در بین کارمندان باعث افزایش کارایی نیروها مي‌شود و تحولی شگرف را در پی خواهد داشت.

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان گفت: ارتباط مدیران استان با مجموعه بسیج، ارتباطي عاطفی و خوب است و هر اندازه روحیه بسیج بالا باشد در ادارات توان کار و تولید هم افزايش مي‌يابد.

همچنین مسئول جديد بسیج کارمندان سپاه استان سمنان بیان کرد: ان شاءالله بسیج کارمندان در سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگی با توجه به نامگذاری سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی فعالیت کند.

محمد نوروزیان گفت: کارمندان در مجموعه ادارات خط مقدم نظام هستند و هرگونه فعاليت و عملكرد كارمندان در ادارات تأثير مستقيمي در پيشبرد نظام و انقلاب دارد.

بر اساس اين گزارش حسن سعدالدین مسئول سابق بسیج کارمندان سپاه استان سمنان تودیع و از زحمات ايشان قدرداني به عمل آمد و محمد نوروزیان به عنوان مسئول جديد بسیج کارمدان سپاه استان سمنان معارفه شد.

گردهمایی معرفتی کارکنان سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد

مسئول دفتر فرهنگ دانشگاه آزاداسلامی شاهرود در گردهمایی معرفتی کارکنان سپاه ناحیه شاهرود که در حسینیه ثارالله این ناحیه برگزار شد، گفت: الگوي ارباب رعیتی در برابر خداوند به معنای والای آن که ارباب خداست و تمام انسان‌ها رعیت او هستند و در پیشگاه او باید کرنش کنند، صادق است و بهترین افتخار برای انسان‌ها بندگی خداوند است.

حجت‌الاسلام احمد نظری با اشاره به قرآن کریم اظهار کرد: قرآن یک مجموعه‌ای از تعالیمی است که این تعالیم در سه محور خلاصه شده است که شامل اعتقادی، اندیشه‌ای، اخلاقی، رفتاری و تعالیم عملی که تحت عنوان آیات احکام معروف است، تقسیم‌بندی می‌شوند.

وی افزود: اما قرآن صرفاً بیان یک سری تعالیم نیست و به تعبیر دیگر صرفاً آموزشی نیست و تا اینجا با کتاب‌های دیگر شباهت دارد که صرفاً آموزشی است و مولف در مقام آموزش‌دهی است.

مسئول دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با بیان سئوالاتی در مورد آموزشی بودن قرآن و نزول برای یاددادن تعالیم خاص به مخاطبین تصریح کرد: جواب این سئوالات خیر است، آنجا که قرآن از سایر کتب جدا می‌شود همین جاست، با کتب دیگر مشابه است اما آنچه قرآن را متمایز کرده از اینجا به بعد است که قرآن ضمن دادن اطلاعات به بشر اینها را مقدمه بر هدف بزرگی کرده است.

نظری بیان کرد: آموزش‌ و تعالیم قرآن مقدمه برای هدف اصلی قرآن است و آن بحث تربیت و هدایت بشری است، قرآن آموزش می‌دهد تا هدایت کند، تا انسان را به سرمنزل مقصود برساند.

استاد دانشگاه با اشاره به دو محور اصلی قرآن افزود: قرآن دو محور دارد یکی محتوا مضمون (مضمون شناسی) و دوم سبک و روش است و طریقه ارائه کردن و هر دو مهم است، اما سبک و روش ارائه کردن مهم‌تر است.

وی با بیان مثالی به تفهیم این محورها پرداخت و گفت: مثلاً اگر می‌خواهید مطلبی به فرزندت یا دانش آموزشی یاد بدهید، چگونه ارائه دادن آموزش از خود آموزش مهم‌تر است تا تأثیرگذاری داشته باشد.

16 مهد مساجد در پایگاه‌های بسیج راه‌اندازي شده است

مدیر بسیج جامعه زنان سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان از راه‌اندازی 16 مهد مساجد در پایگاه‌های بسیج استان سمنان خبر داد و بیان کرد: يك مهد قرآنی در حوزه خدیجه(س) پایگاه حضرت سکینه(س) سمنان تشکیل شده است که نونهالان رده سنی سه تا پنج سال در آن ثبت‌نام کرده‌اند و هر روز به مدت سه ساعت مشغول فعالیت هستند.

زهره درزی‌حرفه، از دیگر برنامه‌ مهد مساجد را آموزش قرآن، آموزش هنرهای دستی، نقاشی و ورزش حفظ سوره با اشاره و بازی، آموزش حروف الفبای قرآنی همراه با صداهای کشیده کودکانه و شعر عنوان کرد.

وی گفت: گسترش مهدهای مساجد در فضاي پايگاه‌ها بسیار مطلوب است و مورد استقبال خانواده‌ها قرار خواهد گرفت.

مدیر بسیج جامعه زنان سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان بیان کرد: امیدواریم با برطرف شدن موانع تشکیل مهدهای مساجد در پایگاه‌ها فرهنگ اسلامی در مقاطع مختلف به ويژه در رده سنی سه تا پنج سال بسط و گسترش یابد.

درزی حرفه ادامه داد: در حوزه فاطمه(س) دو مهد قرآنی توسط پایگاه حضرت فاطمه(س) و کوثر تشکیل شده که نونهالان سه تا پنج سال ثبت‌نام كرده‌اند.

وی بیان کرد: مهدهای قرآنی از تیر و آبان ماه سال 91 با ثبت‌نام از گروه‌های سنی چهار تا شش سال به تعداد 20 نفر فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر حدود 40 نفر در این مهدها ثبت نام كرده‌اند.

دومين همایش اخلاق و راهبردهای اسلامی بسیج سمنان برگزار شد

رئيس سازمان بسیج ورزشکاران سپاه استان سمنان در دومين همایش اخلاق و راهبردهای اسلامی در ورزش با حضور بیش از 70 نفر از مربیان و ورزشکاران كه در سالن اجتماعات کانون جوانان بسیج سمنان برگزار شد، گفت: معرفي الگوي اسلامي در ورزش حرفه‌اي امري ضروري و حياتي محسوب مي‌شود.

مصطفي کشاورزیان اظهار داشت: اهمیت جایگاه مربیان و ورزشکاران و تأثیرگذاری آن‌ها در جامعه بر کسی پوشیده نیست و به همین دلیل این دو قشر باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم تا دیگران برای آن‌ها خواب‌های پریشان نبینند.

وي افزود: متأسفانه علیرغم فعالیت‌های گسترده فرهنگی در عرصه ورزش نتوانستیم به مربی و ورزشکارمان الگوی اسلامی معرفی و عرضه کنیم و به همین دلیل آن‌ها در حال الگو گرفتن از شخصیت‌های خارجی هستند که فرهنگ و مذهبشان به طور کلی با ما متفاوت است و همین تفاوت سبب ایجاد ناهنجاری‌های زیادی در جامعه امروز ورزشی ما شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: متأسفانه در همین یک سال گذشته شاهد پخش فیلم‌هایی با موضوع تبلیغ طلاق هستیم مثل قهوه تلخ در شبکه خانگی و تکرار سریال مسافران در شبکه‌های رسانه ملی که افراد در آن پس از طلاق گرفتن شادی کرده و کیک طلاق می‌خورند و این زنگ خطری برای جامعه است که قبیح‌ترین حلال در نزد خدا این قدر عادی و حتی خوشایند شده است.

نعمت ستوده با بيان اينكه مهم‌ترین بحث در سبک اسلامی را تعالی خانواده است، اظهار كرد: بیشتر طلاق‌ها در دو سال نخست زندگی رخ می‌دهد و زندگی‌ها اصلاً به مرحله تحکیم نمی‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدا زوجین احساس سرمستی و شادی زایدالوصفی از ازدواج می‌کنند؛ اما خیلی زود مرحله شیفتگی به پایان رسیده و افراد دچار سرخوردگی می‌شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان اظهار كرد: در زندگی مشترک باید فردیت وجود داشته باشد، یعنی زن و شوهر نباید در هم ذوب و یکی شوند؛ بلکه هر کدام شخصیت واحد خود را حفظ کنند و همدیگر را منطقی دوست بدارند نه عاشقانه.

دیدار هنرمندان بسیجی از خانواده جانباز 30 درصد

آستانه شب قدر، اعضای کانون بسیج هنرمندان شاهرود از خانواده جانباز هنرمند آقای داود علی آبادی دیدار کردند.

در این دیدار که با حضور بیش از 35 نفر از اعضای کانون بسیج هنرمندان شاهرود در منزل این جانباز هنرمند برگزار شد، مدیر کانون بسیج هنرمندان شاهرود ابراز داشت: امروز اینجا حضور پیدا کردیم تا خاطرات جوان 25 سال پیش را که جانش را برای امنیت امروز گذاشت بشنویم.

عباس اعتماد ضمن تأکید براستفاده بیشتراز ایام لیالی قدر افزود: در این دوران که ما دچار تهاجم فرهنگی وجنگ نرم هستیم، هر روز تکنولوژی پیشرفت می‏کند و ما باید از آن استفاده درست داشته باشیم، باید خود را مسلح کنیم و نماز بهترین وسیله برای مسلح کردن است.

داود علی آبادی، جانباز 30درصدی در این دیدار پس از ذکر خاطرات زمان جنگ گفت: با خدا معامله کرده ام از زندگی‏ام عقب افتادم ولی از اینکه در جنگ شرکت کردم پشیمان نیستم.

وی افزود: قدر زندگی و جوانی تان را بدانید و تحصیلاتتان را ادامه دهید، راه شهدا را طی کنید، وصیت شان را اجرا کنید.

داود علی آبادی که یک جانباز هنرمند است، دو فرزند دارد و درسن 18 سالگی دچار آسیب در ناحیه پا و اعصاب شده است.

نشست اخلاقي پاسداران سپاه ناحیه میامی برگزار شد

کارشناس مذهبی میامی در نشست اخلاقي پاسداران سپاه ناحیه میامی، گفت: محاسبه نفس نشانه کیاست انسان و نزدیک‌ترین عامل رسیدن به عالم ملکوت است.

حجت‌الاسلام حسن مومنی اظهار کرد: در ماه رمضان شیطان معدودیت پیدا می‌کند و اگر کسی در شدت گرما روزه بگیرد و تشنگی بر او احساس شود به او بشارت می‌دهند، چقدر زیباست بوی تو و خداوند می‌فرمایند «من بنده خود را آمرزیدم».

وی افزود: محاسبه نفس نشانه کیاست انسان است و نفس انسان او را از حیوانات متمایز می‌کند که حقیقت انسان و شخصیت او را تشکیل می‌دهد.

کارشناس مذهبی ميامي تصریح کرد: زيانكاران در دنيا كساني هستند كه نفس خود را كنترل نمي‌كنند و در نتيجه به سمت بعد حیوانی گرایش پیدا کرده و از عالم ملکوت فاصله می‌گیرند.

مؤمنی خاطرنشان کرد: اگر انسان می‌خواهد در دنیا سود کند باید بُعد نفسانی خود را کنترل کند تا بتواند به بُعد جسمانی غلبه کرده و زندگانی روحانی داشته باشد و این محاسبه نفس انسان عامل رسیدن به عالم ملکوت است.

وی با بیان روایتی از امام علی (ع) خاطرنشان کرد: حقیقت انسان نفس اوست و شخصیت انسانی نفس را تشکیل می‌دهد.

گردهمای پاسداران و سربازان وظیفه سپاه ناحیه سمنان برگزار شد

استاد دانشگاه شهرستان سمنان در گردهمای پاسداران و سربازان وظیفه سپاه ناحیه سمنان، گفت: عمل معیار ایمان است و مؤمن کسی است که بعد از شهادتین، قلباً و باطناً به انجام اعمالش می‏پردازد، ولی مسلمان کسی است که بعد از گفتن شهادتین سعی در رعایت دستورات اسلام دارد، بنابراین ایمان یعنی نفوذ قلبی و باطنی اعمال در انسان، به همین دلیل ایمان بالاتر از اسلام است.

حجت‏الاسلام محمود محمودی اظهار کرد: یکی از ویژگی‏های مؤمن واقعی دائم‏الذکر بودن اوست به طوری که نتیجه آن در حرکات و صحبت‏های او نمایان است.

وی در ادامه به تفاوت ‏های زن و مرد اشاره کرد و افزود: هیچ تفاوتی به لحاظ رشدی بین زن و مرد در اسلام وجود ندارد، زیرا در شریعت اسلام در تمامی جهات زنان و مردان می‏ توانند مراتب عالی بندگی و رشد را بپیمایند، اما از جهت وظیفه با هم یکسان نبوده و مسئولیت آنان با هم برابر نیست.

استاد دانشگاه سمنان با بیان اینکه اسلام مهمترین وظیفه زن را تربیت فرزندان می‏داند، خاطرنشان کرد: در اعراب دوران جاهلیت برای شخصیت زن ارزش قائل نمی‏شدند و کودکان دختر خود را زنده به گور می‏کردند در حال حاضر نیز برخی از کشورهای غربی نیز برای شخصیت زن هیچ ارزشی قائل نیستند.

گرامیداشت سالروز شهادت سه تن از شهدای گمنام در تیپ 12 قائم (عج)

كارشناس مسائل مذهبي در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت سه تن از شهدای گمنام در حسینیه حضرت امام خمینی (ره) تیپ 12 قائم (عج) با حضور پرشور نیروهای این یگان برگزار شد، گفت: شهيدان گلگون كفن اين مرز و بوم با خدا معامله كردند و قله سعادت را فتح كردند.

حجت‌الاسلام مهدی حسن‌آبادی با اشاره به بعضی مستندات موجود درباره شهدا اظهار كرد: وقتی در حال و هوای مبارزه و جهاد رزمندگان قرار می‌گیریم و کارهایی که گاه شهدا در جبهه‌ها برای جانفشانی انجام می‌دادند، می‌نگریم حیرت و غرور وجودمان را فرا می‌گیرد.

وي افزود: جوانانی که با سن کم پلاک هویتشان را از گردن می‌کندند تا به قولی از تنها نشانه ارتباط دنیوی هم خلاصی یابند و همانند امام مظلومشان بی‌نشان باشند که شهادتشان خاصه برای رضای خدا و بعد از شهادتشان شمع و چراغی بیادشان چشم‌ها را به خود نخواند.

كارشناس مسائل مذهبي گفت: شهيدان کسانی بودند که از روستاهای دور افتاده‌ای که شاید کلاسی هم برای درس خواندن نداشت، برای جهاد می‌آمدند، اما فضای روحانی جبهه آنها را به عاشقانی تبدیل کرده بود که هر روز برای دیدار زیباتر معبود کارهای خاص انجام می‌دادند.

جلسه مشترک شوراهای مقاومت بسیج شاهرود برگزار شد

فرمانده حوزه نجف اشرف سپاه شاهرود در جلسه مشترک شورای حوزه مقاومت بسیج نجف اشرف که در پایگاه بسیج روستای بدشت شاهرود برگزار شد، گفت: تشکیل شوراهای امربه معروف و نهی از منکر در پایگاه‌ها مهمترین برنامه بسیج است.

حسن طالع‌زاری اظهار کرد: شورای امر به معروف و نهی از منکر باید با جدیت و با محوریت امام جماعت محل و روستا به برنامه‌های ابلاغی خود برسد و تلاش کند تا عوامل منکر را شناسایی و در صدد رفع آنها برآید و معروفات را بیشتر از بیش گسترش و ترویج كند.

وی افزود: باید همه دست در دست هم دهیم و در سلامت جامعه و محل و روستای خود تلاش کنیم و این نیاز به همکاری و همدلی همه اعضا در روستا دارد که امیدواریم با تلاش دوستان در این امر مهم موفق شویم.

فرمانده حوزه نجف اشرف سپاه شاهرود با اشاره به برنامه‌های ابلاغی بسیج در سال 92 بیان کرد: باید هر ماه جلسه شورای بسیج پایگاه تشکیل و پیشرفت برنامه‌ها به خصوص شورای امربه معروف و نهی از منکر و صالحین بررسی شود.

طالع‌زاری خاطرنشان کرد: برنامه‌های پایگاه باید حول حلقه‌های صالحین باشد و همه اعضا زير پوشش حلقه‌های خاص و عام بسیج قرار بگیرند و از برنامه‌های آنها نهایت استفاده را كنند.

كارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر برگزار شد

كارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر به همت بسيج سازندگي سپاه ناحيه ميامي و حوزه قدس ميامي با حضور در محل كانون پرورش فكري با حضور عموم مردم و جوانان برگزار شد.

كارشناس معاونت بهداشت و درمان شاهرود در اين كارگاه آموزشي به بيان علل گرايش جوانان به اعتياد پرداخت و گفت: علل گرايش جوانان به اعتياد مسائلي نظير دوستان ناباب، فقر و عوامل اجتماعي، فرهنگي و ... است.

آهويي در ادامه به نقش والدين در كنترل فرزندان از سنين كودكي و دوران ابتدايي در دبستان و در خانواده اشاره كرد و افزود: جوانان بايد بدانند كه دام اعتياد براي همه پهن است.

وي خاطرنشان كرد: راه‌هاي متعددي براي درمان اعتياد در صورت مبتلاشدن به اين سم مهلك وجود دارد.

بر اساس اين گزارش، در حاشيه برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد نمايشگاهي با موضوع آگاه‌سازي اثرات مخرب اعتياد به مواد مخدر برپا شده بود كه مورد بازديد و استقبال عموم قرار گرفت.

اردوی میثاق جوانان با شهدا در مهدیشهر برگزار می شود

مسئول طرح صالحین حوزه عشایری مهدیشهر، از برگزاری اردوی میثاق جوانان با شهدا که در منطقه ییلاقی چاشم لوبار خبر داد.

محمدابراهیم پارسا هدف از ‏برگزاری این اردو را حفظ و انسجام نیروهای حلقه معرفتی عشایری و آشنایی بسیجیان با فرهنگ شهید و شهادت عنوان کرد.

وی از دیگر بر نامه‏ های این اردو مراسم پیاده‏ روی شبانه و خاطره‏ گویی رزمندگان 8سال دفاع مقدس بود.

مسئول طرح صالحین حوزه عشایری مهدیشهر بیان کرد: بعد از چندین سال که از جنگ تحمیلی گذشته، امروز می‏توانیم به وضوح افول ارزش‏ها را روز به روز در جوانان ما ببینیم طوری که این ارزش‏ها روز به روز ریشه‏‏ای‏تر می‏شود و جوانان ما بیدارتر از هر زمان در برابر توطئه دشمن ایستادگی می‏ کنند.

حضور مسئول بسیج اصناف کشور در سپاه ناحیه سمنان

فرمانده سپاه ناحیه سمنان در جلسه ستاد نظارتی که با حضور مسئول بسیج اصناف کشور، پاسداران و مسئولان معاونت‌ها در حسینیه شهدای سپاه ناحیه سمنان برگزار شد، گفت: ملت ایران با ایجاد حماسه سیاسی در خرداد 92 باعث اقتدار و عزت نظام در عرصه‌های بین‌المللی شد.

علی‌نقی همتی اظهار کرد: در حماسه‌ای که خلق شد، سهم عظیمی از آن را مقام معظم رهبری برعهده داشت.

وی افزود: ملت ایران با حضور گسترده خود در انتخابات حمایت خود را از این نظام نشان داده که انشاء‌الله این حضور و حمایت‌ها به قوت خود باقی بماند.

بر اساس این گزارش؛ دانش ‏آموزان به روستاهای جام، آبخوری و دوزهیر اعزام شدند.

برگزاری همایش پیشگیری از مصرف مواد مخدر در میامی

روانشناس و کارشناس ترک اعتیاد میامی در همایش پیشگیری از مصرف سوء مواد مخدر که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میامی در جمع بسیجیان حوزه مقاومت قدس گفت: اعتیاد به مواد مخدر تهدید جدی برای جامعه بشری است و موجب رکود اجتماعی در زمینه‏ های مختلف می‏ شود.

مجید آهویی اظهار کرد: ما باید پیشگیری از مواد مخدر را از سنین کم و در بین نوجوانان آغاز کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد.

روانشناس و کارشناس ترک اعتیاد میامی افزود: اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‏ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض آن ناشی از تهدید جدی برای جامعه بشری است.

آهویی با بیان اینکه اعتیاد، موجب رکود اجتماعی در زمینه‏های مختلف جامعه می‏شود، افزود: دوستان نزدیک افراد نیز نقش و تأثیر بسیار مهمی در گرایش به مصرف مواد مخدر دارند.