نارضایتی مردم از تفکیک شهرستان دشتی/ ابهام در آماده سازی زیرساختهای افزایش شهرستانها

به گزارش خبرنگار مهر، تفکیک تعدادی از شهرستان‌های استان بوشهر در روزهای اخیر باعث ایجاد بحث‌های بین افراد موافق و مخالف این تفکیک شده که بحث تفکیک شهرستان‌های تنگستان و دشتی بیش از دیگر شهرستان‌ها مطرح است، دو شهرستانی که تا چند سال پیش یک شهرستان بوده‌اند و حال به چهار شهرستان تبدیل می‌شوند.

در سال‌های اخیر بخش‌ها و شهرستان‌های بسیار زیادی در استان بوشهر تفکیک شده‌اند و شهرستان‌ها و بخش‌های جدید ساخته شده که هدف اصلی تفکیک آنها نیز توسعه استان بوشهر و استقرار امکانات و ادارات مختلف در این شهرستان‌ها و بخش‌های جدید بوده است ولی با گذشت سال‌ها هنوز هم این زیرساخت‌ها توسعه نیافته است.

در حالیکه بحث برای تشکیل شهرستان‌ها و بخش‌های جدید در استان بوشهر هر روز بیش از گذشته قوت می‌گیرد، باید به این مسئله بیاندیشیم که آیا زیرساخت‌های لازم برای استقرار ادارات جدید این مناطق فراهم شده است و یا تنها به دلیل نفوذ برخی افراد خاص، شهرستان‌ها و بخش‌های جدید تشکیل می‌شوند.

در حالی بحث بر سر تفکیک شهرستان دشتی شدت گرفته است که بسیاری از مسئولان و مردم این شهرستان نارضایتی خود را از این موضوع ابراز کرده‌اند و خواستار عدم تفکیک این شهرستان هستند.

تفکیک شهرستان دشتی چیزی برای خورموج باقی نمی‌گذارد

مختار پزشک منتخب اول شورای اسلامی خورموج در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: بحث تجزیه شهرستان دشتی من 10 سال پیش آن را مطرح کردم ولی وقتی آن را مطرح کردم مورد تمسخر مسئولان استان و شهرستان قرار گرفتم.

وی افزود: زمانی که روستاهای حوزه بخش مرکزی به بخش کاکی واگذارشد من با آن مخالفت کردم زیرا تاکید ما این بود که تقسیم بندی عادلانه صورت نگرفته است.

منتخب اول شورای اسلامی خورموج ادامه داد: عدم مدیریت کارآمد در استان و شهرستان باعث شد تا این کار صورت بگیرد زیرا هدف اصلی این مدیران بقای در پست بود.

پزشک خاطرنشان کرد: استان ما در یک فقر مدیریتی بسر می برد و همین باعث شد تا شهرستان‌ها یکی پس از دیگری از بین برود.

وی افزود: من در سخنرانی های تبلیغاتی خودم اعلام کردم تابلو حوزه های استحفاظی بعضی از شهرستان های همجوار جابجا شده و در نزدیک مرکز شهرستان نصب کرده اند ولی هیچ عکس العملی از سوی مسئولان شهرستان دیده نشد.

پزشک یادآورشد: این ها نتیجه کارهای مسئولین سابق شهرستان است بارها گفته شد اما هیچ وقت به آن اهمیت ندادند. من یک سوال از نماینده شهرستان دارم که با تجزیه شهرستان دشتی، برای خورموج جز روستاهای زیزا تا روستای کلل که یک منطقه شوره زارآنهم برای چراندن شتراست، چه چیزدیگری برای آن باقی می ماند؟

تفکیک شهرستان دشتی همه ظرفیت‌ها را از ما می‌گیرد

عضو منتخب اول شورای اسلامی شهر خورموج گفت: آقای رئیس جمهور، اقای استاندار و آقای نماینده اگر شهرستان را تجزیه کنید دریا، پارس شمالی، نفت سنگین کوه مند، کوه سیاه و ... از ما گرفته می شود و دیگر چیزی برای این شهرستان باقی نخواهد ماند.

وی خطاب به فرمانداران گذشته یادآورشد: بیایید و به مردم شهرستان دشتی جواب بدهید. آقای سید محمد مهدی پورفاطمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی این سوال را دارم که شما طبق کدام اصول می خواهید این کار را انجام دهید، نرم جمعیت را به کجا تنزل داده اید، منابع را چگونه می خواهید تقسیم کنید.

وی بیان داشت: مسبب اصلی این تجزیه را مسئولان سابق و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی می دانم، که چنانچه این کار عملی شود ما جز محرومیت و بدبختی چیزی دیگری نخواهیم داشت و متاسفانه مدیران حال حاضر ما هم نسبت ان بی تفاوت هستند.

پزشک گفت: در زمان جمهوری اسلام ایران، زمانی یک مدیر محبوبیت دارد که طبق خواسته مردم و شهر حرکت کند. علت در چیست که امروز فاصله بین مردم و مسئولان در شهرستان ایجاد شده و این معضل بزرگی است و من این سوال را از فرمانداردارم که چرا تا کنون ساکت نشسته‌‌اند.

وی اضافه کرد: در آستانه هفته دولت قرار داریم من از فرماندار شهرستان انتظار دارم که بیایند برای مردم این مسئله را شفاف سازی کنند.

پزشک خاطرنشان کرد: به عنوان منتخب مردم از مسئولان خواهش می کنم وقتی شخصیتی از استان و ... به شهرستان آمد خیلی از هم تعریف و تمجید نکنید و این است که ما امروز به بن بست رسیده ایم که نتیجه ای جز خاری و ذلت برای شهرستان نمی بینیم.

منتخب اول شورای اسلامی خورموج اذعان کرد: با تجزیه شهرستان دشتی ، این شهرستان آینده ای نخواهدداشت.

پزشک گفت: من به عنوان منتخب مردم، از منطقه جنوب غربی کشور در استان بوشهر از هیئت محترم دولت استمداد می طلبم از تجزیه شهرستان دشتی جلو گیری کنند.

تجزیه شهرستان دشتی هیچ امتیازی برای بخش کاکی و شهرستان دشتی ندارد

وی خطاب به پورفاطمی گفت: همه ما از نماینده انتظارداریم بنشینند منابع اقتصادی و نیروی انسانی شهرستان را در نظر بگیرند و نباید دیگاه نماینده این باشد که بیاید یک شهرستان را از منابع معدنی و دریایی محروم و یک شهرستان را تکیه گاه خود قراردهد.

پزشک افزود: تجزیه شهرستان دشتی هیچ امتیازی برای بخش کاکی و شهرستان دشتی نخواهد داشت.

وی یادآورشد: این حرکت از پایه اشتباه بوده است و ما این را از نماینده می خواهیم که شهرستان دشتی را از این بن بست نجات دهند و این تفاوت ها و اختلافات بین شهرستان و بخش را رعایت کنند و بعد به نتیجه آن فکر کنند.

درخواست منخبین شورای خورموج از استاندار/ مانع تفکیک دشتی شوید

شش نفر از اعضای منتخب شورای اسلامی دشتی در نامه‌ای خطاب به استاندار بوشهر خواستار جلوگیری از تجزیه شهرستان دشتی شدند. در بخشی از این نامه آمده است: در روزهای اخیر در پی انعکاس خبری مبنی بر تجزیه شهرستان فرهنگی و مذهبی دشتی موجی از نگرانی و دلواپسی افکار عمومی شهرستان دشتی را مشغول خود کرده است که با عنایت به بی سابقه بودن آن بازبینی این انتزاع و توقف آن نخستین و فوری‌ترین خواسته مردم این شهرستان است.

در ادامه این نامه آمده است: به این دلیل در تقسیم بندی اولیه حوزه بخش کاکی و خورموج که باعث شده تمام رونق اقتصادی از جمله خلیج فارس، پارس شمالی، معدن نمک و خیلی از موارد اقتصادی دیگر شهرستان به خود کاکی واگذارشده در ضمن کوه سیاه که متعلق به خورموج است و دارای پتانسیل‌های بالقوه‌ای مانند چاه نفت و معدن‌های گران قیمتی مثل اورانیم است نیز از دست شهرستان دشتی خارج شده است ضمن اینکه از جنوب شهرستان هم تفکیک جغرافیایی صورت گرفته است.

این نامه می‌افزاید: با این تقسیم بندی که صورت گرفته از دریا تا منابع اقتصادی گرفته از حوزه شهرستان دشتی حذف شده است و چیزی جز فقرو تهیدستی برای مردمان این شهرستان در آینده چیزی نخواهد بود

این نامه یادآورمی‌شود: جناب آقای حسنوند ضمن امید به تداوم حضور حضرتعالی در استان باید توجه داشت که دیر یا زود دوره مدیریت جنابعالی در سطح استان پایان می‌پذیرد و در سنگرهای دیگر در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهید بود که امید است همواره موفق باشید و از این رو هر گونه اقدام و حرکت در مدت باقیمانده که موجب ایجاد التهابات اجتماعی و فرهنگی شود زیبنده مدیری خادم و ارزشگرا همچون شما که در همین مدت کوتاه خدمت نامی نیک از خود به جای گذاشته‌اید نیست.

این نامه اضافه می‌کند: با توجه به اینکه بحث انتزاع اخیر و التهابات ناشی از آن هر چند مدت یکبار در شهرستان‌های مختلف استان در حال وقوع است به نمایندگی از مردم شریف و ولایت مدار شهرستان دشتی و بنا به درخواست‌های مکرر ساکنین این منطقه و توابع اطراف از حضرتعالی خواهشمندیم دستور توقف تجزیه جغرافیایی شهرستان دشتی را صادر فرمایید.

در پایان این نامه آمده است: ضمن یادآوری تاکید حضرتعالی بر اتحاد و همدلی مردم استان بوشهر با توجه به اینکه این تفکیک جغرافیایی که یقینا تفکیک عقاید و هنجارها و از بین رفتن همدلی حاضر را در پی خواهد داشت که این امر خواسته شما نیست امید است شان جنابعالی و دولت محترم با خاطراتی مکدر خدشه دار نشود و تصمیم و اقدام حضرتعالی برگ سبز دیگری بر خدمات ارزنده دولت‌های نهم و دهم باشد.

نگاه‌ها به تصمیمات آخرین نشست هیئت دولت

این در حالی است که گفته می‌شود که در آخرین نشست دولت دهم که روز چهارشنبه هفته جاری در مشهد برگزار می شود به احتمال فراوان جدیدترین تقسیمات استان بوشهر که پیش از این تمامی مراحل کارشناسی آن در وزارت کشور نهایی شده است تصویب خواهد شد.

بر اساس اطلاعات رسیده احتمالا بخش‌های ساحلی از تنگستان و کاکی از دشتی به شهرستان‌های جدید تبدیل می‌شوند تا استان بوشهر دارای 12 شهرستان شود و شهرهای چغادک در شهرستان بوشهر به همراه شهر آباد در تنگستان به مرکز بخش تبدیل می‌شوند.

روستای جائینک در تنگستان، دویره و شهرک عالیشهر در شهرستان بوشهر نیز به شهر تبدیل خواهند شد که به عنوان زیرمجموعه بخش چغادک قرار خواهند گرفت.

گزارش: اسماعیل حاجیانی