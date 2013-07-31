  1. استانها
  2. اردبیل
۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۱۵

احمدیان به مهر خبر داد:

آموزش مهارتهای زندگی به 28 هزار نفر در اردبیل

آموزش مهارتهای زندگی به 28 هزار نفر در اردبیل

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان اردبیل از آموزش مهارتهای زندگی به 28 هزار و 923 نفر از ابتدای سال گذشته خبر داد.

رویا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مهارتهای زندگی با هدف ارتقا معلومات و اطلاعات افراد شرکت کننده در حوزه های مختلف به ویژه زنان و دختران در زمینه خانه داری است.

وی افزود: آموزشها از طریق مراکز بهزیستی شهرستانها و همکاری شش جمعیت همیار سلامت اجتماعی ارائه شده است.

وی با تاکید به ادامه اجرای دوره های آموزشی اضافه کرد: علاقه مندان می توانند برای شرکت در دوره های آموزشی با مراکز بهزیستی استان تماس حاصل نمایند.

احمدیان ادامه داد: علاوه بر این دوره های آموزش پیش از ازدواج برای 10 هزار و 66 نفر و دوره های آموزش زندگی خانواده برای 12 هزار و 444 نفر برگزار شده است.

وی افزود: برگزاری دوره های آموزشی از این دست می تواند زمینه ساز ارتقا کیفی زندگی فرد را فراهم کند.

کد خبر 2107076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها