آموزش مهارتهای زندگی به 28 هزار نفر در اردبیل

رویا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مهارتهای زندگی با هدف ارتقا معلومات و اطلاعات افراد شرکت کننده در حوزه های مختلف به ویژه زنان و دختران در زمینه خانه داری است.

وی افزود: آموزشها از طریق مراکز بهزیستی شهرستانها و همکاری شش جمعیت همیار سلامت اجتماعی ارائه شده است.

وی با تاکید به ادامه اجرای دوره های آموزشی اضافه کرد: علاقه مندان می توانند برای شرکت در دوره های آموزشی با مراکز بهزیستی استان تماس حاصل نمایند.

احمدیان ادامه داد: علاوه بر این دوره های آموزش پیش از ازدواج برای 10 هزار و 66 نفر و دوره های آموزش زندگی خانواده برای 12 هزار و 444 نفر برگزار شده است.

وی افزود: برگزاری دوره های آموزشی از این دست می تواند زمینه ساز ارتقا کیفی زندگی فرد را فراهم کند.