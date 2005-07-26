آخرين اخبار از كنگره سراسري شعر مادر در ملاير / فردا ، آغاز رسمي كنگره از گلزار معطر شهداي دفاع مقدس

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : با پايان يافتن مهلت ارسال آثار ( شعر و قطعه ادبي ) به نخستين كنگره سراسري شعر مادر در غرب كشور ، روز گذشته - دوم مرداد ماه - ارزيابي و داوري نهايي آثار توسط هيات داوران اين كنگره به پايان رسيد .