آخرين اخبار از كنگره سراسري شعر مادر در ملاير / فردا ، آغاز رسمي كنگره از گلزار معطر شهداي دفاع مقدس

فريدون محمودي ، دبيركنگره سراسري شعر مادر ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با اعلام اين خبر افزود : علي رغم تمديد مهلت ارسال آثار ، تا روزهاي پاياني مهلت تعيين شده همچنان آثار ادبي اعم از شعر ، قطعه ادبي ، تحقيق ، مقاله و تعدادي نيز داستان به كنگره رسيد ، اما بر اساس اعلام قبلي ، فقط شعر و قطعه ادبي مورد ارزيابي و داوري قرار گرفت .
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ملاير با اشاره به اين كه تمامي آثاردريافتي ، توسط شورايي مركب از اهل قلم و شاعران منطقه و تعدادي از شاعران معاصر در سطح كشور ، پس از طي مراحل اوليه ارزيابي و جرح و تعديل و ... ، در كتابي منتشر خواهد شد ، تصريح كرد : بنا داريم به حول و قوه الهي ؛ در سالهاي آتي گرايش هاي ادبي ديگري را نيز مانند " داستان كوتاه " ، " رمان " ، " تحقيق ادبي " و " مقاله " در مراحل ارزيابي و داوري كنگره دخالت بدهيم و در زمينه هاي ياد شده نيز در خدمت پويندگان و خادمان فرهنگ و ادب كشور كه گاه خدماتشان پوشيده مي ماند ، باشيم .
فريدون محمودي كه خود ، پيشتر آثاري در زمينه معرفي فرهنگ ، آئين هاي منطقه اي و پيشينه فرهنگي - تاريخي ملاير و مناطقي از استان همدان ، آثاري منتشر كرده است ، ياد آور شد : نخستين كنگره سراسري شعر مادر را درغرب كشور، درحالي آغاز مي كنيم كه علي رغم فراخوان هاي قبلي در رسانه ها ، مبني بر تعيين مهلت ارسال آثار و تمديد ده روزه آن كه تا اندازه اي كار هيات داوران را نيز با دشواري مواجه ساخت ، هنوز نامه هاي پستي و الكترونيكي متعددي را دريافت مي كنيم كه با اشعار و آثار ذوقي و قلمي ارسال كنندگان همراه است ، اميدواريم كه بتوانيم از حضور و ذوق اين عزيزان در كنگره ها و برنامه هاي آتي بهره بگيريم .
به گفته دبير كنگره سراسري شعرمادر كه روزهاي پنجم و ششم مرداد ماه همزمان با ايام خجسته ميلاد بانوي بزرگوار اسلام حضرت فاطمه زهرا ( س ) و ولادت بنيانگذارانقلاب اسلامي ، امام خميني ( ره ) در ملاير برگزار مي شود ، 1385 اثر ادبي در قالب هاي مختلف ادبي به دبيرخانه كنگره رسيد كه مجموعا 956 شاعر و نويسنده ازسراسر كشور، از طريق ارسال آثار ، آمادگي خود را براي حضور در كنگره اعلام كرده اند .
اين گزارش حاكي است درصد قابل توجهي از شعرها و مطالب ارسالي از قلم جوانان زير سي سال بوده است و 800 اثر ، به طور خاص به موضوعات آئيني پرداخته بودند و بقيه آثار مستقيما شخصيت " مادر " را از منظرعاطفي و ديني مد نظر قرار داده اند .
گفتني است نخستين كنگره سراسري شعر مادر ، صبح روز پنجم مرداد ماه با پيام احمد مسجد جامعي ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضوربيش ازچهل شاعر معاصر و شماري از شاعران جوان و نوقلمان كشور ، در گلزار معطر شهداي سرافراز دفاع مقدس ، در ملايرآغاز به كارخواهد كرد ، اين كنگره تا دو روز با شعرخواني ، سخنراني ادبي و نشست هاي تخصصي در حوزه ادبيات آئيني ادامه خواهد يافت و عصر پنچ شنبه ششم مرداد ماه با معرفي برگزيدگان به پايان مي رسد .
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