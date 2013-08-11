بازسازی تصانیف قدیمی در یک آلبوم موسیقی جدید

وصال عرب‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه تازه ترین آلبوم موسیقایی وی برگرفته از تصانیف قدمای موسیقی ایران است، خاطرنشان کرد: هم اکنون مشغول کار روی دو آلبوم موسیقایی هستم که اولین آن مربوط به بازسازی تصانیف قدیمی قدما و پیشگامان موسیقی از جمله عارف و علی اکبر خان شهنازی است که با نگاه امروزی و همراهی چهار ساز در حال تولید است.

وی درباره خواننده این آلبوم موسیقایی هم گفت: با تعدادی از خوانندگان فعال موسیقی اصیل ایرانی مذاکراتی داشتیم اما به دلیل اینکه هنوز توافق با هیچکدام از آنها قطعی نشده است در هفته‌های آینده نام نهایی خواننده اثر را اعلام خواهم کرد.

عرب‌زاده درباره آلبوم دیگر خود خاطرنشان کرد: این آلبوم شامل قطعات تکنوازی سه تار و دونوازی سه تار و تنبک است که هم اکنون مراحل مقدماتی تولید و ضبط را سپری می‌کند. این آلبوم به نوعی رنگ و بوی آثار قبلی من را دارد که همواره تلاش کردم دنبال بیان مستقلی در عرصه موسیقی ایرانی باشم که امیدوارم بعد از انتشار در بازار موسیقی مورد قبول مخاطبان واقع شود.

وصال عرب‌زاده از جمله هنرمندان و پژوهشگران عرصه موسیقی است که ردیف موسیقی ایرانی (میرزا عبدالله) را نزد داریوش طلایی فرا گرفته است. فراگیری موسیقی نزد اساتید دیگر چون محمدرضا لطفی، کیهان کلهر، مسعود شعاری و تولید چند آلبوم موسیقایی، برگزاری کنسرت های داخلی و خارجی و تدریس در دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی موسیقی از جمله فعالیت‌های این هنرمند در حوزه موسیقی است.