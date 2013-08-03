علی اصغری نویسنده فیلم سینمایی "دهلیز" که از چهارشنبه 9 مرداد در سینماها به اکران عمومی درآمده است درباره فعالیت‌های تازه‌اش به خبرنگار مهر گفت: بعد از نگارش فیلمنامه "دهلیز" که با همکاری بهروز شعیبی انجام شد به تازگی نگارش دو فیلمنامه دیگر با نام‌های "دارآباد" و "درخونگاه" را بر اساس تم دیه و قصاص آغاز کرده‌ام.

وی افزود: یک ماه قبل از عید نگارش "دارآباد" را شروع کردم که در حال حاضر سیناپس نهایی آن به پایان رسیده است. از حدود دو ماه قبل نیز نگارش فیلمنامه "درخونگاه" را شروع کردم که آن هم مراحل پایانی تکمیل سیناپس را سپری می کند. در واقع این دو فیلمنامه همراه با "دهلیز" سه گانه‌ای را تشکیل می‌دهند که نقطه مشترکشان بحث دیه و قصاص است.

وی متذکر شد: "دهلیز" درباره رابطه یک پدر و پسر بود که بعد از 5 سال یکدیگر را می‌بینند و در نهایت مضمون اصلی فیلم بر این اساس استوار است که بخشش جایگاهی بسیار بالاتر از قصاص دارد. موضوع "درخونگاه" مهاجرت است و بحث مهاجرت از شهرهای کوچک به سمت کلان‌شهرها را برای رسیدن به زندگی بهتر مطرح می‌کند. قصه "دارآباد" نیز درباره طمع یک خانواده است. البته در نهایت هر کدام از این داستان ها به مسئله بخشش و قصاص ارتباط می‌یابند.

نویسنده فیلمنامه "فصل فراموشی فریبا "عنوان کرد: ایده اولیه نگارش این دو فیلمنامه از زمان نوشتن "دهلیز" و تحقیقاتی که در این مورد انجام دادم در ذهنم شکل گرفت. در واقع ایده اولیه داستان "دهلیز" که ملاقات پدر و پسری بعد از 5 سال دوری بود از طرف بهروز شعیبی به من پیشنهاد شد. پس از آن هر چقدر جلوتر رفتیم مسئله قصاص و بخشش نیز در کار پررنگ‌تر شد.

این نویسنده یادآور شد: در تمام مراحل نگارش "دهلیز" با شعیبی تبادل‌نظر داشتم و او بسیار به من در زمینه نگارش یاری رساند. در نهایت پیام فیلم این بود که با وجودی که قصاص حق است اما بخشش ارزش بالاتر و انسانی‌تری دارد.

به گفته وی، احتمالا تا هفته آینده کارگردان "درخونگاه" مشخص خواهد شد و تهیه‌کنندگی هر دو فیلم "دارآباد" و"درخونگاه" را جواد فرحانی برعهده دارد.

اصغری در پایان توضیح داد: همچنین طی صحبتهایی که شده قرار است اقتباسی سینمایی از نمایشنامه "خشت خام خانه" نوشته خودم صورت گیرد. این اثر در جشنواره سی و یکم تئاتر فجر نیز اجرا شد و در حال حاضر در انتظار اجرای عمومی است. صحبتهای اولیه‌ای با رضا عاطفی و ناهید دل آگاه برای کارگردانی و تهیه کنندگی این فیلم سینمایی انجام شده که البته هنوز در حد صحبت و گپ و گفت است.