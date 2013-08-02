به گزارش خبرنگار مهر، انگین فیرات سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز پس از شکست 3 بر صفر پنجشنبه شب تیمش مقابل راه آهن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز روز خوب راه آهن بود و این تیم به خوبی توانست این سه امتیاز خارج از خانه را به دست بیاورد.

وی ادامه داد: در این دیدار ما بد شانس بودیم و گل هایی که دریافت کردیم روی ضدحمله و اشتباه فردی بازیکنان بود. این نتیجه بدترین نتیجه دوران مربیگری‌ام بود. از مجموعه سایپا بابت این نتیجه عذرخواهی می‌کنم.

سرمربی سایپا اظهار داشت: این نتیجه دلخواه من نبود و فکرش را نمی کردم به این صورت بازنده باشیم و باید برای ادامه فصل برنامه ریزی دیگری داشته باشم چون با این روش به مشکل خواهیم خورد.

فیرات در پایان گفت: سایپا تیم خوبی است و بازیکنان خوبی دارد و همان طور که در نشست خبری پیش از بازی گفتم باید به این تیم فرصت کافی داد.