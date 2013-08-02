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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

فیرات بعد از باخت سایپا:

فکر نمی‌کردم با این نتیجه به راه‌آهن ببازیم/ بدترین نتیجه دوران مربیگری‌ام بود

فکر نمی‌کردم با این نتیجه به راه‌آهن ببازیم/ بدترین نتیجه دوران مربیگری‌ام بود

کرج - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز با اشاره به شکست تیمش برابر راه‌آهن گفت: این نتیجه دلخواه من نبود و فکرش را نمی کردم به این صورت بازنده باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، انگین فیرات سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز پس از شکست 3 بر صفر پنجشنبه شب تیمش مقابل راه آهن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز روز خوب راه آهن بود و این تیم به خوبی توانست این سه امتیاز خارج از خانه را به دست بیاورد.

وی ادامه داد: در این دیدار ما بد شانس بودیم و گل هایی که دریافت کردیم روی ضدحمله و اشتباه فردی بازیکنان بود. این نتیجه بدترین نتیجه دوران مربیگری‌ام بود. از مجموعه سایپا بابت این نتیجه عذرخواهی می‌کنم.

سرمربی سایپا اظهار داشت: این نتیجه دلخواه من نبود و فکرش را نمی کردم به این صورت بازنده باشیم و باید برای ادامه فصل برنامه ریزی دیگری داشته باشم چون با این روش به مشکل خواهیم خورد.

فیرات در پایان گفت: سایپا تیم خوبی است و بازیکنان خوبی دارد و همان طور که در نشست خبری پیش از بازی گفتم باید به این تیم فرصت کافی داد.

کد مطلب 2107442

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