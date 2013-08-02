مترو روسیه به سیستم ردیابی تلفنهای همراه مجهز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس گزارش رسانه های روسیه آندری موخوف رئیس عملیات اجرایی دپارتمان پلیس مترو مسکو اعلام کرد که این سیستم دارای برد 5 متری است و در صورت مشخص شدن یک سیم کارت برای آن این سیستم به طور اتوماتیک مسیر حرکت آن را فراهم کرده و اطلاعات را به ایستگاه منتقل می کند.

کارشناسان داخل و خارج روسیه اعتقاد دارند که دستگاه هایی از دست می توانند راه ساده ای برای مشاهده این مسئله باشند که کدام شماره تلفنها در یک منطقه خاص مورد استفاده قرار می گیرد، این دستگاه حتی از توانایی استراق سمع تماسهای صوتی نیز برخوردارند از این رو این فناوری که می تواند حریم خصوصی افراد را نقض کند مورد انتقاد قرار گرفته است.

ناتالی تابینا مدیر بنیاد حقوق بشر "حکم مردمی" اظهار داشت که این سیستم قوانین روسیه را نقض می کند.

موخوف گفت: اگر تلفن همراه یک مسافر ربوده شود، وی پلیس مترو را مطلع کرده و پس از آن شماره وی وارد سیستم می شود و این سیستم می تواند محل قرارگیری سیم کارت در مترو را مشخص کند.

این درحالی است که وزارت کشور روسیه اعتقاد دارد که این سیستم بدون هیچ مشکل قانونی کاربردی خواهد شد.

موخوف استدلال کرد که براساس قوانین روسیه نمی توان بدون مجوز قانونی مناسب فردی را تعقیب کرد، اما ما می توانیم اموال شرکتها را تعقیب کنیم، سیم کارت نیز به طور دقیق چنین تعریفی دارد.

اریک کینگ از شرکت بین المللی حریم خصوصی " Ars Technica" اظهار داشت که استفاده از یک مفر قانونی برای توجیه تعقیب یک فرد از سیم کارت وی غیر منطقی و غیرقابل توجیه است.