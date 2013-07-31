فعالیتهای شرکت کنندگان جشنواره علم تا عمل مستند سازی می شود

سید علی اکبر هاشمی‌راد ظهر چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای سیاست گذاری چهارمین جشنواره ملی "علم تا عمل" استان البرز که در سالن شهید رجایی استانداری البرز برگزار شد، گفت: دستگاه هاي اجرایی فعالیت هایی را که در راستای چهارمین جشنواره علم تا عمل انجام می‌دهند در قالب مستندات مکتوب و با عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند تا دبیرخانه پس از جمع آوری مستندات، اقدامات لازم را برای مستندسازی نهایی انجام دهد.

وی افزود: این مدارک از سوی دبیرخانه به صورت ویژه‌ نامه مجلد در اختیار هر یک از دستگاه ها قرار می گیرد و با این اقدام، می توان از مستند سازی فعالیت های دستگاه های اجرایی به عنوان راهبردی برای عملکرد بهتر در جشنواره‌های ملی و استانی استفاده نمود.

هاشمی راد اظهار داشت: نحوه‌ی ثبت نام ارائه دهندگان طرح در سامانه جشنواره از سوی دستگاه‌ ها پیگیری شود و در صورت مواجهه با مشکل در سامانه جهاد دانشگاهی پیگیری خواهد کرد .

بیر چهارمین جشنواره علم تا عمل استان البرز با تأکید بر اینکه اغلب فعالیت های جهاد دانشگاهی پژوهشی است، گفت: تهیه بانک اطلاعات از نخبگان و پژوهشگران حقیقی استان باید مد نظر قرار گیرد تا بتوان به صورت مداوم در کارگروه ها و نشست های تخصصی، از این نخبگان دعوت به عمل آورد .

هاشمی راد تشکیل دبیرخانه دائمی در کار گروه پژوهش و تحول استان البرز را ضروری دانست و گفت: در استان ضرورت دارد دستگاه های اجرایی ارتباط خوبی با پژوهشگران و محققان برقرار کنند تا از توانمندیهای این افراد بیشتر استفاده کنند.

وی در پایان از دستگاههای اجرایی، سازمانها و موسسات آموزش عالی مستقر در استان البرز درخواست کرد به منظور ارتقاء چهارمین جشنواره استانی، تلاش کنند ارتباط ویژه ای با مخاطبان نخبه و شاخص خود برای ترغیب و هدایت ایشان به منظور ثبت نام در جشنواره به عمل آورند.

پخش تیزرهای تلویزیونی برای اطلاع رسانی جشنواره

در ادامه این جلسه احمد رضا فیروزی مسئول کمیته اطلاع رسانی جشنواره علم تا عمل استان البرز به ارائه عملکرد این کمیته پرداخت و گفت: تهیه و تدوین بسته اطلاع‌ رسانی و ارسال به دستگاه‌ها و مخاطبان جشنواره، هماهنگی با صدا و سیمای استان البرز برای تولید و پخش تیزر تلویزیونی و اخبار و مصاحبه های مرتبط، تماس تلفنی با نمایندگان دستگاه‌ها و موسسات در استان و پیگیری اقدامات انجام شده در حوزه جشنواره، از اقدامات کمیته اطلاع رسانی این جشنواره است.

وی افزود: تهیه اخبار مرتبط با جشنواره و ارسال برای تمامی خبرگزاری‌ها، مطبوعات و صدا و سیما، مکاتبه با استانداری و درخواست برای در نظر گرفتن تمهیداتی به منظور تشویق و تجلیل از شرکت‌کنندگان به صورت اعم و برگزیدگان به صورت اخص، تماس تلفنی با برخی شرکت‌های صنعتی یا دانش‌بنیان و اطلاع رسانی جشنواره، پیگیری برای گرفتن بانک اطلاعاتی دانشگاه‌ها و تداوم ارسال نامه و پوستر جشنواره برای دانشگاه ها و موسسات، از دیگر فعالیتهای صورت گرفته از سوی کمیته اطلاع رسانی جشنواره علم تا عمل استان البرز در هفته اخیر است.

در ادامه این جلسه، اعضا به بیان نقطه نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.