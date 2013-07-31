روز قدس تداوم "حماسه سیاسی" است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام اصغر عربیان خطاب به مردم آمده است: نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان «روز جهانی قدس» یادگار ارزشمند امام راحل (ره) و تاکید بر پایبندی به اندیشه وحدت و انسجام اسلامی است.

روز قدس نمادی از وحدت و همبستگی بین همه مسلمانان جهان در حمایت از حقوق از دست رفته مردم مظلوم فلسطین و نماد آزادي خواهي، ظلم ستيزي و همدلي امت اسلامي است تا با حضوری یکپارچه، پرچم عدالت طلبي را در جهان به اهتزاز درآورند.



روز قدس نمایش ظرفيت و توان جامعه اسلامی و حرکت در مسیر بیداری اسلامی است که با انقلاب اسلامی ایران آغاز شده و به سایر کشورهای مسلمان نیز راه یافته است. چراکه پیام انقلاب، آزادی خواهی و مبارزه با ظلم و ستمگران است که در سایه وحدت و انسجام برگرفته از آموزه های دینی مسلمانان بوده و رمز موفقیت آنان در عرصه های مختلف تاریخ ساز به شمار می رود.



گرامیداشت روز قدس تداوم تحقق «حماسه سیاسی» در ایران اسلامی است تا نشان دهد ملت ایران نیز همصدا با سایر مسلمانان جهان ندای وحدت سر می دهند و رمز پیروزی اسلام را در کنار سایر مذاهب به رغم تمامی ناملایمات، وحدت و یکپارچگی می دانند.



در این راستا حضور با بصيرت و پرشور مردم ولایت مدار استان البرز همراه و همصدا با سایر مسلمانان جهان در راهپيمايي روز جهاني قدس موجب می شود بار ديگر توطئه دشمنان در ایجاد نفاق و تفرقه میان مسلمانان خنثی شده و بدین وسیله حمايت خود را از مردم مظلوم فلسطين اعلام کنند.

روز جهانی قدس میراث بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز روز جهانی قدس را میراثی به جا مانده از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی دانست و از عموم مردم برای شرکت در راهپیمایی دعوت به عمل آورد.



ناصر رجبی حضور مردم همیشه در صحنه را در روز جهانی قدس نشان بیعت دوباره با مردم مظلوم این سرزمین دانست و گفت: روز جهانی قدس، را روزی به یادگار مانده از دورانی دانست که افکار جهانیان از مساله فلسطین غافل شده بودند و بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان قدس نامگذاری کردند.



وی افزود: از امروز هرچه جلوتر می رویم مساله قدس و روز قدس نزد مردم در نگاه ملت های جهان حایز اهمیت می شود.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز اظهار کرد: امروز همه مردم آزادیخواه جهان باید با فریاد ضد استکباری و ظلم ستیزی به حمایت از مردم مظلوم فلسطین برخاسته و آنها را در مبارزه با رژیم اشغالگر قدس مصمم تر نمایند.



وی روز قدس را روزی برای نشان دادن انزجاز از جنایات و سیاست های مستکبران جهان دانست و تأکید کرد: حضور پرشور مردم در این راهپیمایی همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، تکیلفی است که آحاد ملت برگ زرین دیگری را در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد نشاند.