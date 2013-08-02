دبیر کلی ناتو، پاداش راسموسن برای شرکت در جنگ عراق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر روند شای"، در مطلبی نوشت: اینکه "آندرس فوگ راسموسن"، سمت خود به عنوان دبیر کلی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی( ناتو) را به رئیس جمهوری قبلی آمریکا جرج بوش مدیون است، مسئله ای است که بسیاری از سیاسیون احتمال آن را می دهند.

"دامون ویلسون"، که در دوران جرج بوش یکی از مشاوران کاخ سفید بوده است این حقیقت را در گفتگو با "کوپنهاگر بلات"، بازگو کرده و اظهار داشته است که بوش شخصا در حضور جانشین خود باراک اوباما در این مسئله دخالت کرده و سفارش کرد تا نخست وزیر سابق دانمارک را به سمت دبیر کلی ناتو برساند.

وی افزود: ما در انتقال این مسئولیت نام راسموسن را در اولویت قرار داده و مفصلا اعلام کردیم که چرا وی یک نامزد خارق العاده برای این مسئولیت است. چهار ماه بعد، این دانمارکی با حمایت اوباما به این مسئولیت نائل آمد.

راسموسن که یک سال قبل از آن همواره ادعا می کرد هیچ گونه جاه طلبی برای نائل آمدن به پستهای بین المللی ندارد، در دیداری که در مزرعه تگزاس با بوش داشت صراحتا اعلام کرد که علاقمند به دبیر کلی ناتو است و در این راستا از بوش کمک خواست.

راسموسن در عرصه سیاست خارجی می خواست رابطه تنگاتنگی با آمریکا داشته باشد و از شهرت بوش در سازمان پیمان آتلانتیک (برای رسیدن به این خواسته خود استفاده می کرد) و بر خلاف خواست اپوزیسیون و سنتهای دانمارک، کشورش را وارد جنگ عراق کرد. در افغانستان نیز نیروهای دانمارکی در خطرناک ترین مناطق و با دادن تلفات زیاد شرکت کردند.

بوش نیز این اقدامات دانمارک را با پذیرش این کشور در جمع تنگاتنگ ترین متحدانش که قبل از تصمیم گیریهای مهم با آنها مشورت می کرد، پاداش داد. راسموسن بر خلاف رهبران دیگر کشورها، حداقل یک بار در سال مهمان دولتی در واشنگتن بوده و چندین بار جرج بوش را در کمپ دیوید و به صورت خصوصی ملاقات می کرد.

ویلسون همچنین اظهار داشت: ما آماده بودیم تا همه کار برای کمک به دانمارک انجام دهیم. جرج بوش بعد از درخواست راسموسن برای کمک به دستیابی وی به سمت دبیر کلی ناتو نتوانست هیچ وعده ای به وی بدهد، چرا که در زمان انتقال این مسئولیت دیگر رئیس جمهوری آمریکا نبود، اما اطمینان داد تا هر کاری از دستش بر بیاید انجام دهد.

کارشناسان دانمارکی بر این عقیده اند که دبیر کلی ناتو یک تشکر غیر مستقیم برای شرکت این کشور در جنگ عراق بود.

"ینز رینگسموس"، از کارشناسان دانمارکی بر این عقیده است که من به سختی می توانم تصور کنم که کشور ما چنین سمتی را دریافت کند اگر مانند آلمان رقتار می کرد و خود را از جنگ عراق کنار می کشید.