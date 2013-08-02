هفتمین جشنواره رسانه های دیجیتال 17 مهر برگزار می شود

حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفتمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال در قالب 11 بخش مهرماه در مصلی امام خمینی تهران (ص) برگزار می‌شود اظهار داشت: نشر دیجیتال، فناوری و هنرهای دیجیتال، خانواده و رسانه های دیجیتال، تلفن همراه، رسانه های برخط، بین الملل، دانش دیجیتال، فرصتها و تهدیدها، مسابقات و سرگرمی ها، مراکز فرهنگی دیجیتال و سازمانها و نهادها بخش های مختلف این نمایشگاه را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه تاکید برپایی امسال نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال بر حوزه محتوا است، ادامه داد: سال گذشته بیش از 2 میلیون و 700هزار نفر از ششمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال دیدن کردند و پیش‌بینی می‌شود امسال به این آمار حدود 10 درصد افزوده شود.

علیزاده از تقویت بخش دانش آموزی نمایشگاه رسانه های دیجیتال و نیز معرفی شبکه ملی اطلاعات در این نمایشگاه خبر داد و گفت: دریافت آثار برای حضور در جشنواره رسانه های دیجیتال نیز تا 15 آبان ماه ادامه خواهد داشت و مراسم اختتامیه این جشنواره نیز در آذرماه خواهد بود.

وی در همین حال از برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌ها در هفتمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و رونمایی از آثار مکتوب در حوزه‌ فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال خبر داد و افزود: برای نخستین بار امسال کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر‌، فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در این نمایشگاه برگزار خواهد شد که تاکنون حدود 20 کشور از جمله آمریکا،‌ فرانسه‌، هند،‌ سریلانکا‌، تایوان‌، قطر و فنلاند برای حضور در این کنفرانس اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با تاکید براینکه این نمایشگاه آخرین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در دولت دهم است تصریح کرد: در همین حال مراسم اختتامیه جشنواره‌های "رسانه دیجیتال خانواده" و "رسانه دیجیتال مهدوی" هفته جاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.