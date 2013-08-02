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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۲۱

اسماعیلی عنوان کرد:

روز جهانی قدس سیلی محکمی بر نظام استکباری و صهیونیست است

روز جهانی قدس سیلی محکمی بر نظام استکباری و صهیونیست است

زنجان -خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز جهانی قدس را تجديد ميثاق دوباره با آرمان های قدس یاد کرد و گفت: این روز سیلی محکمی بر نظام استکباری و صهیونیست است.

محمد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، روز جهاني قدس را نماد مقاومت و حمايت از آزاديخواهان جهان اعلام کرد و افزود: اين روز مهم اعتراض به عملكرد قدرتهای استكبار جهانی به ويژه آمريكا و اسرائیل است.

وی اظهار داشت: در این راستا بسیاری از كشورهای اروپايی اقدامات خصمانه ای را علیه ملت فلسطین انجام می دهند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلسگفت: راهپيمايی روز جهانی قدس از ابعاد مختلف از اهميت ويژه ای برخوردار است كه هم اكنون بسياری از مردم بی دفاع كشورهای مسلمان تحت سيطره و توطئه چينی كشورهای غربی قتل و عام می شوند.

اسماعیلی تاکید کرد:  راهپیمایی روز قدس حمايت نظام جمهوری اسلامی از كشورهای مظلوم مسلمان است .

وی افزود: مردم ايران راهپيمايی روز جهانی قدس را بنا به فرمايش بنيانگذار جمهوری اسلامی تكليف خود می‌دانند و امسال نيز هر چه با شكوه‌تر آن را برگزار خواهند کرد.
 
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: موضع مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در قبال دشمنان اسلام کاملا مشخص است و در آینده نیز به همین روال خواهد بود و دولت جدید نیز می‌بایست در راستای اهداف نظام پیش برود.

اسماعیلی با اشاره به اتحاد مسلمانان در راهپيمايی روز قدس، تأكيد كرد: فريادهای روز قدس در واقع فرياد عليه استكبار جهانی، اشغالگری و تجاوز است و از سويی ديگر نمادی از انسجام و اتحاد در ميان همه گروه‌های اسلامی می‌باشد و مسلمانان تنها راه‌حل را مقاومت و آزادی سرزمين‌های اشغالی و بازگرداندن مسلمانان مظلوم فلسطين به سرزمين خود می‌دانند.

وی گفت: امام خمينی(ره) همواره از كشورهای اسلامی، سازمان‌های اسلامی و نخبگان جوامع اسلامی درخواست می‌کرد كه برای آزادی قدس وحدت و انسجام داشته باشند و نامگذاری آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به نام روز قدس و اعلان راهپيمايی در اين روز از ناحيه مسلمانان و آزادی‌خواهان در راستای همين اهداف مقدس بود كه با ياری خداوند متعال روزی خواهد رسيد كه مسلمانان قدس را آزاد كنند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با تأكيد بر انتقال ياد و نام قدس به نسل‌های آينده، تاکید کرد: با توجه به اينكه مسجد الاقصی و سرزمين فلسطين ساليان متمادی است تحت اشغال صهيونيست‌های غاصب قرار دارد و مسلمانان مظلوم متجاوز از 60 سال است در اردوگاه‌ها زندگی می‌كنند لذا بر عموم مسلمانان است كه نام مسجد الاقصی و مظلوميت مسلمانان فلسطين و مصائبی كه تاكنون بوسيله دژخيمان اسرائيل بر آنان وارد شده و جناياتی كه صورت گرفته است، بايد همچنان نسل به نسل به مسلمانان انتقال پيدا بكند تا همه جوانان مسلمان، مظلوميت برادران دينی خود را درک بكنند.

کد مطلب 2108103

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