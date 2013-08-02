گیشه سینماها با اکران زودهنگام عیدفطر رونق یافت/ تنوعی از آثار اجتماعی و طنز

به گزارش خبرنگار مهر، اکران عید فطر هر ساله یکی از مهمترین فصل‌های نمایش فیلم های ایرانی در سینماها محسوب می شود و از این‌رو تهیه‌کنندگان و تولیدکنندگان آثار از خیلی زودتر به این زمان برای اکران فیلم‌هایشان فکر می‌کنند به همین دلیل عمدتا فیلم‌هایی در این فرصت روی پرده می‌روند که به لحاظ گیشه بتوانند با استقبال بهتری نسبت به دیگر فیلم‌ها روبرو شوند.

امسال نیز با تصیمیم شورای صنفی نمایش قرار شد اکران عید فطر یک هفته زودتر و پس از پایان ایام عزاداری شهادت امام علی (ع) آغاز شود. با توجه به این موضوع اکران چهار فیلم از میان پنج اثر که قراردادشان در گروه‌های سینمایی به ثبت رسیده است از چهارشنبه 9 مرداد ماه در سینماهای تهران و شهرستان‌ها آغاز شد.

از این میان فیلم "هیچ‌کجا، هیچ کس" ساخته ابراهیم شیبانی نتوانست به چرخه اکران از یک هفته جلوتر اضافه شود زیرا در گروه سینمایی استقلال فیلم "گهواره‌ای برای مادر" اکران است و "هیچ کجا، هیچ‌کس" در صورتی می تواند روی پرده برود که سقف قرارداد فیلم قبلی به پایان رسیده باشد و یا تولیدکنندگان آن اثر به تحویل سرگروهی خود رضایت دهند. در هر صورت فیلم شیبانی که پخش آن برعهده حوزه هنری است قرارست از هفته آینده همزمان با تعطیلی عید فطر روی پرده برود.

و اما فیلم‌هایی که از دو روز پیش به اکران عید فطر پیوسته‌اند از این قرارند:

"هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند" آخرین ساخته پوران درخشنده است که توانست در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران یا همان سیمرغ مردمی را از آن خود کند. فیلم "هیس" از 9 مرداد ماه در گروه سینمایی آفریقا اکران عمومی شده است.

شهاب حسینی، مریلا زارعی، جمشید هاشم‌پور، طناز طباطبایی، فرهاد آییش، مائده طهماسبی، شیرین بینا، بابک حمیدیان، مجید مشیری، اسماعیل سلطانیان، هادی مرزبان، مهدی ماهانی، امیر آقایی، ستاره اسکندری و نیما صفایی بازیگران این فیلم هستند.

"هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند" داستان دختری به نام شيرين است که دو بار تا آستانه ازدواج پيش مي‌رود اما ازدواجش به هم مي‌خورد. او در سومين تجربه‌اش دچار بحران مي‌شود و براي رهايي از اين بحران تصميمي عجیب مي‌گيرد.

این فیلم همچون کارهای همیشگی پوران درخشنده مسایل اجتماعی و دغدغه‌های زنان و دختران و خانواده‌ها را مدنظر قرار داده است. درخشنده در این فیلم یکی از بحران‌ها و چالش‌های مهمی که برای برخی دختران در سنین کم پیش می‌آید مدنظر قرار داده است. این فیلم را می‌توان یکی از آثار خوب با موضوع اجتماعی دانست که توصیه می‌شود خانواده‌ها به تماشای آن بنشینند.

فیلم دیگری که از چهارشنبه اکران شده "دهلیز" اولین فیلم بلند سینمایی بهروز شعیبی است که به تهیه کنندگی سید محمود رضوی ساخته شده است. این فیلم نیز از 9 مرداد ماه در گروه سینمایی آزادی روی پرده رفته است. "دهلیز" در جشنواره فیلم فجر سال گذشته جوایز متعددی را از آن خود کرد. به طور نمونه هانیه توسلی برای این اثر جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد.

رضا عطاران، هانیه توسلی، شاهرخ فروتنیان، سعید چنگیزیان، مسعود میر طاهری، نگار عابدی و افسانه چهره آزاد، محمدرضا شیرخانلو از بازیگران این فیلم هستند.

"دهلیز" داستان زني به نام شيواست. او سرپرست خانوار است و با تلاش و كوشش سعي كرده زندگي خوب و آبرومندي براي خود و تنها پسرش فراهم كند. با رسيدن نامه اي زندگي آنها دچار تحول مي‌شود و در مسيري جديد قرار مي‌گيرد.

این فیلم هم در ژانر اجتماعی به موضوع قصاص و بخشش می‌پردازد و از آثار خوش‌ساخت سینمای ایران است. بازی‌های متفاوت و خوب سه بازیگر اصلی فیلم از نقاط قوت آن محسوب می‌شود. البته شعیبی نیز در مقام این فیلم بلند سینمایی خوب ظاهر شده است.

"فرزند چهارم" ساخته وحید موسائیان و از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی ازدیگر فیلم‌هایی است که در اکران عید فطر امسال روی پرده رفته است. فیلمبرداری "فرزند چهارم" در تهران و سومالی انجام شد. در این فیلم مهتاب کرامتی، مهدی هاشمی، حسین محب‌اهری، ناصر گیتی‌جاه، معصومه قاسمی‌پور، زهرا برومند، ساناز زرین مهر و حامد بهداد بازی می‌کنند.

در بخش‌های خارج از کشور این فیلم برای اولین‌بار در سینمای ایران گروه در صحرای آفریقا صحنه‌هایی از جنگ و خشونت علیه کودکان و زنان را به تصویر کشیده‌اند.

آخرین ساخته موسائیان نیز از 9 مرداد ماه در گروه سینمایی قدس اکران شده است.

"جابجا" ساخته علی توکل‌نیا چهارمین فیلمی است که شانس این را داشته که در اکران عید فطر روی پرده برود. در این فیلم طنز اکبر عبدی، جواد عزتی، سمانه پاکدل، افسانه چهره‌آزاد، مهران غفوریان، مهران رجبی، شیوا خسرو مهر، گیتی قاسمی، پریسا رضایی، ناصر گیتی جاه و المیرا عبدی بازی می کنند.

فیلم درباره آدم ساده‌ای است که با فرمانده زمان جنگ جابجا می‌شود. این فیلم از آثار طنز اکران عید فطر به شمار می رود که در گروه سینمایی عصر جدید روی پرده رفته است.

و اما "هیچ کجا، هیچ کس" ساخته ابراهیم شیبانی که در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد همچنان در صف اکران عید فطر است. این فیلم قصه رابطه‌های دچار سوءتفاهم و به تبع آن به انزوا رسیده است. در این فیلم انسان‌ها تنهایی را به حضور دیگرانی گره می زنند که نه تنها التیامی بر زخمشان نیست بلکه افزاینده رنج ناشی از رهاشدگی است.

فیلم "هیچ کجا، هیچ کس" روایتی خطی و ساده ندارد چراکه شخصیت های فیلم نیز قرار نیست با هم رو راست باشند. این فیلم پاره پاره مخاطبش را به عمق اتفاق ها می کشد و مدام به بیننده‌اش متذکر می شود که هرکدام از این کاراکترها می توانی تو باشی و یا همین الان هستی پس درست تصمیم بگیر. "هیچ کجا، هیچ کس" همه جا برای همه کس ممکن است اتفاق بیفتد.

در این فیلم رضا کیانیان، محمد رضا فروتن، مهناز افشار، آتیلا پسیانی، صابر ابر، بهاره کیان افشار، افسانه چهره آزاد، بابک کریمی، صدف طاهریان، و... بازی می کنند. این فیلم از 16 مرداد ماه در گروه سینمایی استقلال اکران می شود.