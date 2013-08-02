اردوغان ترکها را فریب می دهد/ ترکیه با حداکثر سرعت در مسیر دیکتاتوری حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "کمال قلیچدار اغلو"، رهبر حزب "جمهوری خلق"، بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در بخشی از گفتگو با روزنامه آلمانی "هامبورگر ابند بلات"، اظهار داشت: حزب عدالت و توسعه یک حزب دموکراتیک نیست. این حزب خود را به عنوان حزب دموکراتیک نشان داده و مردم را فریب می دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مطبوعات ترکیه در ابعاد گسترده ای تحت کنترل دولت قرار دارد، همچنین گفت: این شرایط سیاسی توسط حزب عدالت و توسعه ایجاد شده است. ترکیه با حداکثر سرعت در مسیر یک رژیم دیکتاتوری در حرکت است. نویسندگان ، خبرنگاران و کاریکاتوریستهایی که اردوغان را تایید نمی کنند به زندان می افتند.

"قلیچدار اغلو"، در بخش دیگری از این گفتگو درباره مقایسه هایی که بین اعترضات در میدان تقسیم ترکیه و میدان تحریر مصر وجود دارد اظهار داشت: میدان تحریر، میدان تقسیم نیست. تفاوتهای فاحشی بین اعتراضات در میدان تحریر قاهره و میدان تقسیم استانبول وجود دارد. فشارها در جریان حکومت ده ساله حزب عدالت و توسعه در ترکیه بیشتر شده و همزمان مخالفتها و اعتراضات علیه سرکوبگریهای دولت بیشتر شده است.

وی در ادامه با اشاره به اعتراضات گسترده ای که در بسیاری از شهرهای ترکیه علیه دولت اردوغان شکل گرفت، همچنین گفت: اعتراضات پارک قزی استانبول بخش جدیدی از مخالفتها در ترکیه را گشود و دیدگاه اردوغان مبنی بر اینکه من اکثریت آراء را دارم و اجازه دارم هر چیزی را که می خواهم انجام دهم دیگر به تاریخ پیوست.

این رهبر حزب مخالف در ترکیه همچنین گفت: حزب عدالت و توسعه کاملا محبوبیت خود را از دست داده است، همچنین حمایتها از این حزب در عرصه اقتصادی نیز به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: طبیعتا ما رویای یک ترکیه بهتر را در ذهن می پرورانیم. ترکیه ای که در آن هر کس کار دارد و هیچ کس از آنجایی که آزادی دارد درخواست آزادی نمی کند. ترکیه ای که به اتحادیه اروپا تعلق دارد.