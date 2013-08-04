هزینه های زندگی در آلمان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "هامبورگر ابند بلات"، بر اساس نظر سنجی که اخیرا انجام شده است، هزینه های بالای زندگی دلیل اصلی است که زوجهای آلمانی بچه دار نمی شوند.

بر اساس نظرسنجی موسسه عام المنفعه برای مسائل آینده (BAT) که در آن از بین 2000 نفر از مردم آلمان پرسشهایی درباره دلایل اینکه بچه دار نمی شوند انجام شد، 67 درصد از پرسش شوندگان دلیل اصلی آن را هزینه های بالا نامیدند.



60 درصد نیز بر این عقیده بودند که چون می خواهند آزاد و مستقل زندگی کنند بچه دار نمی شوند. 57 درصد نیز بر این عقیده بودند که پیشرفت کردن بسیار مهم تر از تشکیل خانواده است.