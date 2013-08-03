وحید موسائیان درباره تغییرات اعمال شده روی فیلم "فرزند چهارم" برای اکران عمومی به خبرنگار مهر گفت: از همان ابتدا قرار بود بعد از جشنواره فیلم فجر تغییراتی بسیار جزئی روی کار اعمال کنیم که در نهایت این اتفاق افتاد و ما نسخه کاملتری را روی پرده فرستادیم. در نزدیکی جشنواره ما فرصت کمی داشتیم تا فیلم را آماده کرده و به این رقابت سینمایی برسانیم.
وی درباره تبلیغات فیلم افزود: پخش تیزر به تازگی همزمان با اکران عمومی آغاز شده است. از طرفی چون اکران یک هفته زودتر آغاز شد، فکر میکنم نصب بیلبوردهای خیابانی با کمی تاخیر آغاز شود. البته یک مراسم افتتاحیه هم در نظر داریم که قطعا آن زمان تبلیغات هم بهتر خواهد شد.
موسائیان با اشاره نمایش های مردمی این فیلم در جشنواره فجر عنوان کرد: من در سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر به همراه حسن حسندوست به دیدن فیلم رفتیم. خوشبختانه با واکنشهای خوبی روبرو شدیم و مردم با آن ارتباط برقرار میکردند. البته مردم نظراتی هم برای بهتر شدن فیلم داشتند که همین واکنشها باعث شد تغییراتی در فیلم ایجاد کنیم.
کارگردان "تنهایی باد" با اشاره به اینکه مردم در جشنواره فیلم فجر به دور از فضای برج میلاد آثار را میبینند و ذهن آنها درگیر هیچ حاشیهای نیست، تاکید کرد: مردم "فرزند چهارم" را خارج از هر نوع مرزبندی، جناحبازی، سوءنظرها در جشنواره فجر در سینماهای مردمی دیدند و با موضوع انسانی آن ارتباط برقرار کردند. آنها به خوبی درک کردند که فیلم شعاری نیست و حارج از هر گونه وابستگی به گروه خاص فقط با عواطف و احساسات مخاطب درگیر میشود.
وی در پایان عنوان کرد: البته حضور سه بازیگر حرفهای سینما در این فیلم قطعا به اقبال مردمی کمک میکند. من پیشبینی میکنم در نهایت اکران موفقی داشته باشیم.
فیلمبرداری "فرزند چهارم" در تهران و سومالی انجام شد. در این فیلم مهتاب کرامتی، مهدی هاشمی، حسین محباهری، ناصر گیتیجاه، معصومه قاسمیپور، زهرا برومند، ساناز زرین مهر و حامد بهداد بازی میکنند. در بخشهای خارج از کشور این فیلم برای اولینبار در سینمای ایران گروه در صحرای آفریقا صحنههایی از جنگ و خشونت علیه کودکان و زنان را به تصویر کشیدهاند.
"فرزند چهارم" آخرین ساخته این کارگردان بعد از آثار داستانی و مستندی چون "آرزوهای زمین"، "تنهایی باد"، "خانه روشن"، "گوشواره"، "سرزمین گمشده"، "ایستگاه همین جاست" و "گلچهره" است که جوایزی از جشنوارههای بینالمللی برای سینمای ایران کسب کردهاند.
آخرین ساخته موسائیان از 9 مرداد ماه در گروه سینمایی قدس اکران شده است. "فرزند چهارم" روایت زن سوپراستاری است که بنا بر دغدغههای شخصی و انساندوستانه خود به عکاسی روی آورده و برای پیگیری همین سنخ دغدغهها قصد سفر به سومالی را دارد و در نهایت هم به آنجا میرود و ...
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