مصوبه جابجایی 8 زندان از سوی دولت دریافت شد/ وجود 8 هزار زندانی جرائم غیرعمد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی، پنچشنبه شب در جشن گلریزان اظهار کرد: مصوبه جابه جایی 8 زندان بزرگ کشور به خارج از شهر از سوی دولت دریافت شده است.

وی بیان کرد: سازمان زندانها از سالیان گذشته آمادگی خود را برای انتقال زندان مشهد به خارج از شهر اعلام کرده اما برابر قانون متولی اصلی این موضوع وزارت راه و شهرسازی است.

اسماعیلی ادامه داد: به منظور اجرای این مصوبه در تبریز عملیات انجام پروژه جابه جایی زندان در این شهر آغاز شده اما مراحل انتقال زندان مشهد به دلیل اینکه وزارت راه و شهرسازی در رابطه با تامین زمین جایگزین دچار مشکل شده به تاخیر افتاده است.

رئیس ستاد دیه کشور با اعلام این مطلب که 200 میلیارد تومان برای پروژه انتقال زندان مشهد تخمین زده شده است، افزود: به تازگی زمینی برای انتقال زندان مشهد تائید شده اما هنوز مقدمات تملک آن فراهم نگردیده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه آزادی زندانیان به عنوان سیاست ستاد دیه کشور مطرح است، افزود: گروهی از زندانیان به دلیل جرائم غیر عمد در زندان به سر می برند اما سیاست ستاد دیه تنها منحصر به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد نیست و این امر شامل تمامی کسانی است که در زندان به سر می برند.

اسماعیلی افزود: مجرمان باید به شکل های دیگر مجازات شوند تا از میزان جرائم کیفری کاسته شود و در این راستا ضروری است با بهره گیری از فرهنگ اصیل قرآنی و دینی نسبت به حرفه آموزی و سواد آموزی زندانیان اقدام کرد تا فرد در دوران تحمل کیفر دچار تحول اخلاق و روحی شود.

رئیس ستاد دیه کشور ادامه داد: هم اکنون به منظور اجرای سیاست های ستاد دیه زندانی پس از گذراندن یک سوم از محکومیت و در صورت اصلاح با استفاده از تخصیص های در نظر گرفته شده از زندان خارج می شود.

وی زندانیان جرائم غیر عمد را 8 هزار نفر دانست و تاکید کرد: زندانیان جرائم غیر عمد در سطح کشور 8 هزار نفر را شامل می شوند که باید برای آزادی آنان از زندان اقدام کرد.