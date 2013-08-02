سطح فرهنگی پایین مردم مهم ترین مشکل دوران خلافت حضرت علی (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن آقا نظری شاهرودی شامگاه پنج شنبه در جمع مردم شاهرود در مسجد مدرسه قلعه این شهر، به بیان شرایط زمان خلافت حضرت علی (ع) پرداخت و افزود: پس از رحلت پیامبر (ص)، باید کسی بر روی کار می آمد که می توانست به معلومات مردم چیزی اضافه کند اما خلفا چنین ویژگی را نداشتند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه افزود: خلیفه اول، استقلال عقیده نداشت بنابراین استقلال رأی هم نداشت، مثلاً در نماز میت دچار اختلاف می شد که پیامبر (ص) در این نماز چند تکبیر می گفت و وقتی از او سئوال می شد که تو در آن زمان بارها پشت سر ایشان این نماز را خواندی در جواب می گفت: شغل ما در زمان حضرت محمد (ص) کار در بازار بود و به دنبال تحصیل علم و معرفت نبودیم.

آقا نظری شاهرودی با زیرک خواندن خلیفه دوم بیان کرد: برخلاف خلیفه اول، خلیفه ثانی انسان زیرک و باهوشی بود و هر کاری می کرد لباس دین را بر آن می پوشاند تا جایی که هر چیزی که به ذهنش می رسید آن را به اسم دین بیان می کرد، مثلاً حج تمتع را که پیامبر (ص) آن را پایه گذاری کرده بود، حرام اعلام کرد و اکثر احکام و مسائل شرعی را به دوران جاهلیت برگرداند.

معاون جامعه و نظام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: تقسیم بیت المال یکی از مشکلات مهمی است که حضرت امیر المؤمنین علی (ع) با آن روبرو بود چون خلیفه دوم مبنای تقسیم بیت المال را نزدیکی به پیامبر (ص)، جزو گروه مهاجرین و عرب بودن قرار داده بود و اگر ایشان این تقسیم بندی را رد و بر خلاف عدالت می دانست با مخالفت شدید مردم روبرو می شد.

وی همچنین گفت: یکی دیگر از مشکلات امام علی (ع) در زمان خلافت، شریح قاضی بود و به دلیل این که قضاوت هایش را درست انجام نمی داد، حضرت در صدد برکنار کردن او بود ولی با اعتراض مردم روبرو شد و مجبور شد به او دستور بدهد که بدون اجازه آن حضرت نباید در هیچ مسئله ای قضاوت کند و این ماجرا مظلومیت حضرت علی ابن ابی طالب را به خوبی آشکار می کند.

این استاد علم اقتصاد در مورد عدم کسب علم و معرفت در زمان خلفای ثلاث بیان کرد: وقتی تحصیل علم و معرفت راکد بماند، این طبیعی است که مردم قبیله، قبیله و جزیره، جزیره می شوند یعنی با این که در فاصله کمی نسبت به هم قرار دارند ولی سلایق و نظریات مختلفی نسبت به هم دارند.

آقا نظری شاهرودی تصریح کرد: خود اصحاب و دوستان علی ابن ابی طالب نزد ایشان آمدند و گفتند ما پس از حوادث جنگ جمل شک پیدا کردیم، حتی حارث ابن حوت لیثی که یکی از محبان واقعی ایشان بودند به عنوان سخنگوی جمع بیان می کند: "که ما نسبت به طلحه و زبیر و عایشه احتجاج به حق کردیم و به کار شما شک داریم - پدر و مادرم فدایت- از یک طریقی این شک را برطرف کن" که امام علی (ع) این گونه به آن ها پاسخ می دهند که امروزه این پاسخ به عنوان یک ضابطه وجود دارد و آن این است که "ملاک تشخیص حق و باطل را کلام یک شخص مشهور و با سابقه ندانید بلکه اول باید حق و باطل را شناخت و فهمید سپس افراد را بوسیله آن سنجید".

وی با تأکید بر تأثیرگذاری زیاد زبیر بر مردم اظهار کرد: در جنگ جمل عمار یاسر از باب دین سوزی نزد زبیر رفت و با لحنی محترمانه به او گفت " ای زبیر، اگر همه با علی ابن ابی طالب (ع) مخالفت کنند من چنین کاری نمی کنم و همواره دستم، در دست ایشان خواهد بود و فکر نکنی که من این حرف ها را از روی تعصب و کورکورانه بیان می کنم بلکه همواره ایشان را با حق می دانم."