تلاش محققان کشور برای تحقق یک رویا/ جراحی روباتی و سرپایی قلب

دکتر وحید طالبی- مجری پروژه روبات جراح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاشهای این دانشگاه برای ارائه روباتی برای کمک به بیماران قلبی، گفت: در حال طراحی سیستمی برای پایدار کننده قلب تپنده در CABG هستیم. CABG عمل جراحی پیوند بایپس سرخرگ کرونری است که از این عمل عموما برای رفع آنژین صدری و انسداد رگهای کرنری قلب استفاده میشود.
وی ادامه داد: استفاده از این روبات در این عمل جراحی علاوه بر آنکه نیاز به پمپ قلب را از بین میبرد بهبود سریعتر بیمار را به دنبال دارد.
طالبی با تاکید بر اینکه ساخت این روبات در دستور کار دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر قرار دارد، یادآور شد: استفاده از این روبات رویای انجام عمل جراحی قلب CABG به صورت سرپایی را محقق خواهد کرد.
توانبخشی بیماران با کمک روباتها
طالبی از طراحی روباتهای توانبخشی در آزمایشگاه روباتیک و سیستمهای بلادرنگ دانشگاه امیرکبیر خبر داد و خاطر نشان کرد: این روبات انجام اعمال توانبخشی به طور دقیق در منزل را برای بیماران فراهم میکند.
مجری طرح امکان انجام اعمال تکراری را از دیگر مزایای این روبات عنوان کرد و یادآور شد: ابن روبات قادر به سنجش دقیق بهبودی و پیشرفت بیمار را دارد.
ساخت روباتی برای مشاهده درون شکم
وی جراحی با کمترین تهاجم و بدون تهاجم را از انواع جراحیها نام برد و گفت: آسیب کمتر، درد کمتر، بازیابی سریعتر، خونریزی کمتر، زمان ماندن در بیمارستان کمتر و بازگشت سریعتر به زندگی عادی از جمله مزایای جراحی بدون تهاجم است.
وی با اشاره به ورود ربات در جراحیهای کمتر تهاجی، اظهار داشت: روبات به عنوان دستیار جراح امکان جراحی از راه دور را برای پزشک فراهم میکند و ضمن حذف لرزش دست پزشک، احتمال انتقال بیماری از بیمار به پزشک را کاهش میدهد.
طالبی از طراحی و ساخت برخی از روباتهای جراح در دانشگاه امیرکبیر خبر داد و یادآور شد: در این راستا اقدام به طراحی و ساخت روبات جراح لاپاراسکوپی کردیم.
وی لاپاراسکوپی را نوعی تکنیک برای مشاهده درون شکم (حفره صفاق) و لگن دانست و افزود: این روش اغلب برای تشخیص بیماری که در این طرح این تکنیک به وسیله یک روبات انجام میشود.
طالبی امکان جراحی از راه دور را از مزایای این روبات نام برد و اضافه کرد: با تغییراتی در این روبات میتوان در سایر کاربردهای کنترل از راه دور به کار برد.
روبات جراح آندوسکوپی
مجری طرح روبات جراح آندوسکوپی را از دیگر دستاوردهای این دانشگاه ذکر کرد و ادامه د اد: این روبات به منظور آندوسکوپی فک و صورت طراحی و ساخته شده است.
وی به مزایای این روبات اشاره کرد و اظهار داشت: این روبات موجب فلج شدن صورت در حین آندوسکوپی نمیشود و دارای مانور پذیری بالایی است. این روبات همچنین پس از بیرون آمدن قادر است با دقت بالا به محل مورد نظر مجددا وارد شود.
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