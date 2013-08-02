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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۰۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- واشنگتن از آمادگی سران رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان برای از سرگیری مذاکرات سازش استقبال کرد.

- جان کری سقوط "محمد مرسی" رئیس جمهوری مصر توسط ارتش این کشور را اقدامی قانونی دانست.

- با حکم دادگاهی در ایتالیا "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر اسبق این کشور، کرسی خود در سنا را از دست می دهد.

- آمریکا از اعطای پناهندگی به "ادوارد اسنودن" توسط دولت روسیه ابراز تاسف کرد.

-  بزرگترین حزب اسلامی بنگلادش غیرقانونی اعلام شد.

- استقبال رژیم صهیونیستی از اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

- وزیر خارجه آمریکا گفت دولت این کشور برنامه زمانبندی شده ای برای پایان عملیات پهپادهای خود در پاکستان دارد.

- نفتالی بنت از رهبران یهودیان افراطی اسرائیل اعتراف کرد شخصا شمار زیادی از اعراب فلسطینی را به قتل رسانده است.

- سنای آمریکا "سامانتا پاور" را به عنوان سفیر جدید این کشور در سازمان ملل تایید کرد.

- معاون نخست وزیر ژاپن از اظهارات خود مبنی بر تحسین تاکتیک نازی ها عذرخواهی کرد.

- پارلمان اروگوئه به دنبال قانونی کردن مصرف ماریجوانا در این کشور است.

- حزب حاکم "زانو پی اف" زیمبابوه به عنوان پیروز انتخابات این کشور معرفی شد.

کد مطلب 2108214

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