عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- واشنگتن از آمادگی سران رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان برای از سرگیری مذاکرات سازش استقبال کرد.
- جان کری سقوط "محمد مرسی" رئیس جمهوری مصر توسط ارتش این کشور را اقدامی قانونی دانست.
- با حکم دادگاهی در ایتالیا "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر اسبق این کشور، کرسی خود در سنا را از دست می دهد.
- آمریکا از اعطای پناهندگی به "ادوارد اسنودن" توسط دولت روسیه ابراز تاسف کرد.
- بزرگترین حزب اسلامی بنگلادش غیرقانونی اعلام شد.
- استقبال رژیم صهیونیستی از اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران
- وزیر خارجه آمریکا گفت دولت این کشور برنامه زمانبندی شده ای برای پایان عملیات پهپادهای خود در پاکستان دارد.
- نفتالی بنت از رهبران یهودیان افراطی اسرائیل اعتراف کرد شخصا شمار زیادی از اعراب فلسطینی را به قتل رسانده است.
- سنای آمریکا "سامانتا پاور" را به عنوان سفیر جدید این کشور در سازمان ملل تایید کرد.
- معاون نخست وزیر ژاپن از اظهارات خود مبنی بر تحسین تاکتیک نازی ها عذرخواهی کرد.
- پارلمان اروگوئه به دنبال قانونی کردن مصرف ماریجوانا در این کشور است.
- حزب حاکم "زانو پی اف" زیمبابوه به عنوان پیروز انتخابات این کشور معرفی شد.
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