  1. حوزه و دانشگاه
۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۳۶

دکتری علوم قرآنی در دانشگاه علامه راه اندازی می شود

دکتری علوم قرآنی در دانشگاه علامه راه اندازی می شود

رئیس دانشگاه علامه از تصویب راه اندازی دانشکده حسابداری و تربیت بدنی خبر داد و گفت: راه اندازی دوره دکتری علوم قرآنی و مدیریت ورزش نیز تصویب و ابلاغ شد.

حجت‌الاسلام سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای سال تحصیلی جدید راه اندازی دانشکده تربیت بدنی و دانشکده حسابداری با سه علامه طباطبایی تصویب و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: همچنین راه اندازی دکتری علوم قرآنی و دکتری مدیریت ورزش تصویب و ابلاغ شد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: همچنین هفته آینده استخر بزرگ دانشگاه علامه با 2هزار 600 متر بنا افتتاح می شود.

وی افزود: این استخر کاملا مکانیزه بوده و برای دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر در نظر گرفته شده تا بتوانند از ورزش های آبی استفاده کنند.

شریعتی تصریح کرد: احداث این استخر حدود دو الی سه سال پیش آغاز شد که هفته آینده افتتاح می شود.

کد مطلب 2108225

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