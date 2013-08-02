دکتری علوم قرآنی در دانشگاه علامه راه اندازی می شود

رئیس دانشگاه علامه از تصویب راه اندازی دانشکده حسابداری و تربیت بدنی خبر داد و گفت: راه اندازی دوره دکتری علوم قرآنی و مدیریت ورزش نیز تصویب و ابلاغ شد.