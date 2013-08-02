دکتری علوم قرآنی در دانشگاه علامه راه اندازی می شود

حجتالاسلام سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای سال تحصیلی جدید راه اندازی دانشکده تربیت بدنی و دانشکده حسابداری با سه علامه طباطبایی تصویب و ابلاغ شد.
وی ادامه داد: همچنین راه اندازی دکتری علوم قرآنی و دکتری مدیریت ورزش تصویب و ابلاغ شد.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: همچنین هفته آینده استخر بزرگ دانشگاه علامه با 2هزار 600 متر بنا افتتاح می شود.
وی افزود: این استخر کاملا مکانیزه بوده و برای دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر در نظر گرفته شده تا بتوانند از ورزش های آبی استفاده کنند.
شریعتی تصریح کرد: احداث این استخر حدود دو الی سه سال پیش آغاز شد که هفته آینده افتتاح می شود.
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