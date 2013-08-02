کادر فنی و ملی پوشان تکواندو ایران مورد تقدیر قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تکواندو جام رمضان تهران پنجشنبه شب در سالن اختصاصی این هیات برگزار شد که طی آن در مراسمی از تهرانی های عضو تیم ملی در مسابقات جهانی تقدیر کرد. در این مراسم از بهنام اسبقی که موفق به کسب مدال طلای قهرمانی جهان در مکزیک شد به همراه خانواده اش تقدیر شد. بهنام اسبقی در جریان مسابقات قهرمانی جهان در وزن چهارم با شکست همه رقبا موفق به کسب مدال طلا شد. این تنها مدال زرین ایران در بیست و یکمین دوره رقابتهای جهانی مکزیک بود. در این مراسم از مادر اسبقی نیز تقدیر شد.

هیات تکواندو که هفته گذشته موفق شد برای هشتمین سال متوالی به عنوان هیات برتر استان تهران انتخاب شود همچنین از مرتضی کریمی، مرتضی سلطانی و هادی افشار سرمری و مربیان تیم ملی نیز تقدیر کرد. ضمن اینکه شهرام اربابی نیز که در دو المپیک و دو دوره رقابتهای قهرمانی جهان نیز قضاوت کرده و در مکزیک نیز به عنوان بهترین داور مسابقات انتخاب شد نیز هدایایی را از هیات تکواندو تهران دريافت کرد.