عملیاتی شدن آموزه های قرآن در زندگی از برکات نمایشگاه قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خباز نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که ما باید سبک زندگی قرآنی را در زندگی فردی و اجتماعی خود پیاده کنیم، گفت: اگر از سبک قرآی فاصله بگیریم در حقیقت از آرمان ها و گفتمان انقلاب اسلامی دور شده ایم.

وی با اشاره به اینکه قرآن و احکام الهی برای اجرا و عملیاتی شدن در زندگی است نه قرائت و خواندن صرف، تصریح کرد: روخوانی قرآن بدون عمل به آن به منزله آن است که مریضی نسخه پزشک را صرفا مطالعه کند و این درحالی است که خواندن و زیر سر گذاشتن نسخه بدون عمل به آن منجر به بهبودی نمی شود.

نماینده دوره چهارم تا هشتم مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که باید سبک زندگی ما از مفاهیم قرآن کریم، زندگی اهل بیت و سنت نبوی و علوی شکل بگیرد، افزود: باید دست اندرکاران فعالیت های قرانی تلاش کنند زندگی آحاد جامعه با زندگی قرآنی و زندگی رهبر معظم انقلاب تطبیق داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه اولین گام در نزدیک شدن به سبک زندگی قرآنی، بی توجهی به مظاهر دنیوی است، اظهار داشت: البته این امر به منزله عدم توجه به مباحث مادی نیست بلکه منظور آن است که انسان خود را در این زمینه به سختی دچار نکند که متأسفانه در جامعه امروزما توجه به مظاهر دنیوی بیشتر شده و شاهد برخی اسراف و تبذیر در زندگی ها هستیم که نمونه آن چشم و هم چشمی ها است.

این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به اینکه نمایشگاه بین المللی قرآن کریم نقطه عطف و تلنگری برای توجه به عمق آیات قرآن مجید است تاکید کرد: چنین نمایشگاه هایی ما را با سبک زندگی قرآنی آشنا و نزدیک می کند.

وی از مسئولان بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تقاضا کرد علاوه بر ماه مبارک رمضان نمایشگاه دائمی نیز در بخشی از تهران دایر شود تا افراد بتوانند امکانات و محصولات قرآنی را به راحتی دریافت کرده و از منویات قرآن بهره بگیرند.

نماینده سابق مجلس با بیان این مطلب که نباید به روخوانی صرف قرآن توجه شود افزود: روخوانی قرآن ثواب بسیار دارد، اما نتیجه نهایی و مطلوب در تحقق سبک زندگی قرآنی است.

وی به مسئولان نمایشگاه قرآن کریم توصیه کرد به همان میزان که به روخوانی قرآن توجه می کنند، به اجرا و پیاده شدن آن در زندگی فردی و اجتماعی نیز توجه کنند چرا که اگر زندگی ما قرآنی شود آثار و برکات آن بسیار روشن و مبرهم خواهد بود.