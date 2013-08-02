جلسه هم اندیشی اصولگرایان و اصلاح طلبان استان قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عضو شورای سیاستگذاری ستاد انتخاباتی حجت لاسلام دکتر روحانی در قم، شامگاه پنج شنبه در جلسه هم اندیشی اصولگرایان و اصلاح طلبان استان قم که به همت ستاد انتخاباتی حجت الاسلام دکتر حسن روحانی در هتل خورشید قم برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه امروز در آستانه آغاز به کار دولت یازدهم قرار داریم، اظهار داشت: در فضای انتخابات ریاست جمهوری تدبیر، گذشت، صعه صدر و اخلاص عدهای به هم گره خورد و لطف خداوند نیز شامل شد تا شاهد چنین انتخابی از سوی مردم باشیم.
مرتضی داستانی ابراز داشت: در این دوره از انتخابات دریچهای باز شد و نسیمی شروع به وزیدن گرفت و امروز مهمترین وظیفه ما جدا از مسائل جناحی و حزبی، تلاش در راستای حفظ فضای همدلی، تدبیر و صعه صدری است که در انتخاب حاصل شد.
مدیر مسئول روزنامه سراسری ۱۹ دی، تصریح کرد: اگر ادامه مسیر نیز همچنان با عقلانیت و تدبیر همراه باشد، این دریچهای که گشوده شد به فضای دلنوازی تبدیل خواهد شد و هر حرکتی که موجب ایجاد حساسیت شده و جلوه دیگری از افراط باشد موجب نگرانی ملت خواهد شد.
وی با بیان اینکه این جلسه با حضور فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب میانه رو به منظور همدلی و هم اندیشی بیشتر برگزار شده است، افزود: اگر بخواهیم در این دوره پیروزیها مستمر باشد و اقلیت دو میلیونی که از تندروها بشمار میروند تعداد آرای آنها روز به روز کمتر شود، باید همه مجموعهها یکی شوند و نباید کاری کرد تا موجب هم افزایی این جریان اقلیت در جامعه شویم.
نباید اجازه داد حوادث 8 سال گذشته تکرار شود
مشاور پارلمانی رئیس قوه قضائیه نیز در این جلسه طی سخنانی با بیان اینکه انتخاب مردم در روز ۲۴ خرداد پیامهای مختلفی داشت، افزود: امروز باید از حوادث و آنچه که در ۸ سال گذشته رخ داده درس عبرت گرفت و نباید اجازه داد که آن اتفاقات تکرار شود.
حجت الاسلام علی بنایی با اشاره به شعار اعتدال رئیس جمهور منتخب ابراز داشت: مفهوم عام اعتدال مشخص بوده که به معنای پرهیز از هرگونه افراط و تفریط است.
وی ادامه داد: ملت ایران در ۱۶ سال گذشته با افراط و تفریط مواجه و آن را تجربه کردند که با انتخاب شعار اعتدال رئیس جمهور منتخب، مخالفت خود را با هرگونه افراط و تفریطی اعلام کردند.
حماسه ۲۴ خردادماه نتیجه همگراییها و اشتراکات گروههای مختلف بود
رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در قم نیز طی سخنانی با تقدیر از همه کسانی که تلاش کردند تا حماسه سیاسی مد نظر رهبر معظم انقلاب در روز ۲۴ خرداد ماه محقق شود، افزود: در جریان برگزاری انتخابات و در دوران تبلیغات، ستاد کاندیداهای مختلف در استان قم با جدیت فعالیت خود را دنبال میکردند تا بتوانند با به صحنه آوردن اقشار مختلف مردم در عرصه انتخابات حماسه دیگری را در تاریخ ایران رقم بزنند.
طیبی ابراز داشت: حماسهای که در روز ۲۴ خرداد ماه به وقوع پیوست، نتیجه همگراییها و اشتراکات گروههای مختلف بود و امروز نیز نیروهایی که در استان قم فعال هستند، باید تمام تلاش خود را به کار ببندند تا گامهای بزرگی در راستای توسعه، عمران و آبادانی شهر مقدس قم برداشته شود.
وی با اشاره به فعالیت ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در قم ابراز داشت: ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی از اواخر اسفندماه در تهران و به مرور زمان در سایر استانها دایر شد و بیشتر نیروهایی هم که در ستاد انتخاباتی حجت الاسلام روحانی در قم فعالیت میکردند از افراد غیرسیاسی بودند که زیر نظر شورای سیاستگذاری فعالیت میکردند.
رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در قم، همچنین عنوان داشت: بعد از پایان انتخابات و مشخض شدن آرا و پیروزی حجت الاسلام روحانی، جلسات منظمی در قم و زیر نظر شورای سیاستگذاری ستاد انتخاباتی دکتر روحانی و با حضور نیروها، جریانها و احزاب مختلف برگزار شد تا بتوانیم از این طریق نظرات همه را در راستای پیشبرد اهداف استان جمع آوری و به تهران انتقال دهیم.
باید به شعارهای اصیل و اساسی انقلاب اسلامی باز گردیم
نماینده سابق مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: امروز با انتخاباب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در حال بازگشت به شعارهای واقعی انقلاب که در همان سالهای ابتدایی بر سر زبانها بود و در رفتارها دیده میشد هستیم که باید از این فرصت مغتنم استفاده بهینهای کرد.
محمدرضا اسماعیلی مقدم گفت: در این دوره عدهای میخواستند، شعارهای انقلاب را با زبان و ادبیاتی که خوشان میشناختند و از آن استنباط میکردند به جامعه معرفی کنند که امروز باید به شعارهای اصیل و اساسی انقلاب اسلامی باز گردیم که این بازگشت همگان را معقول، معتدل و اهل حق خواهد کرد.
وی بیان داشت: در ابتدای انقلاب اسلامی، رفتارهای مردم به گونهای بود که اگر کسی در خانه خود کالایی داشت و همسایه او از داشتن آن بیبهره بود، وجدانش رضایت نمیداد که از آن استفاده کند و این همان نوع رفتارهایی است که ملت از امام راحل خود آموخته بودند.
اسماعیلی مقدم ابراز داشت: ممکن است راهبردهای انقلاب در مرور زمان تغییر کند و مورد تجدید نظر قرار گیرد که در واقع این ظاهر کار است که عوض میشود اما محتوا و باطن تغییری نمیکند.
این فعال سیاسی ابراز امیدواری کرد: مشکلات کنونی موجود در کشور به مرور زمان قابل حل خواهد بود که در این راستا باید محکمات فرمایشات امام راحل را همراه با مقتضیات زمان دنبال کرد و تفسیر آن را از زبان مفسران و اقعی و اصیل شنید.
به گزارش مهر، در این جلسه مسئولان و اعضای ستادهای انتخاباتی حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، دکتر ولایتی، دکتر قالیباف، دکتر محسن رضایی، دکتر عارف و جمعی از فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب استان قم حضور داشتند.
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