تب شهری در مناطق روستایی گلستان/ معماری روستایی زیر تیغ 

به گزارش خبرنگار مهر، تامین امکانات و زیرساختهای مورد نیاز از جمله ضوابطی است که قبل از تبدیل روستا به شهر باید مورد توجه قرار گیرد.

در 10 روز گذشته روستای مزرعه و سنگدوین علی آبادکتول از روستا به شهر تبدیل شد که شهر مزرعه رسما شروع به کار کرد و شهر دوم نیز در آستانه آغاز فعالیت است.

طبق تعریف، شهر محلی است با حدود قانونی واقع در محدوده جغرافیایی بخش، دارای ویژگی هایی خاص از نظر بافت ساختمانی، اشتغال، خدمات شهری و ارتباطات است که حداقل دارای 10 هزار نفر جمعیت است.

اگر نقطه جمعیتی در روستای مرکز بخش باشد، جمعیت ملاک عمل نیست و با هر جمعیتی این شرط را احراز می کند و اگر روستایی نیز واقع در تراکم کم دارای 4000 نفر جمعیت باشد این شرط را احراز می کند.

همچنین مفاد تبصره ذيل ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب مهرماه 1364 هيئت وزيران در نقاطي كه شهر شناخته مي شود شهرداري تاسيس مي شود.

یک کارشناس امور اجتماعی در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: در صورتی که روستایی بعد از انتخابات شوراها منفرد یا تجمیعی به شهر تبدیل شود نام اعضای شورای اسلامی با هر تعداد از روستا به شهر تغییر می یابد و ظرف یک هفته از این تغییر با ریاست سنی تشکیل جلسه داده رییس، نایب رییس و منشی را تعیین می کنند و کارتها نیز ابطال و کارت عضویت شورای شهر صادر می شود.

زیرساختهای مورد نیاز شهری تامین شود

محمد دیلم افزود: اعضای علی البدل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر تغییر نام می دهند، حدود وظایف آنان نیز همان موارد مقرر در قانون تشکیلات انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 خواهد بود .

وی تاکید کرد: صرف تبدیل روستا و شهر نمی تواند پاسخگوی نیازهای اهالی باشد بلکه باید زیرساختهای مورد نیاز زندگی شهری نیز در این مناطق فراهم شود.

وی بیان داشت: تا پایان سال قرار است دو شهر دیگر به تعداد شهرهای گلستان افزوده شود این درحالیست که برخی از شهرهای تازه تاسیس استان به رغم گذشت سالها همچنان از امکانات و تجهیزات لازم بی بهره هستند.

وی گفت: در یک شهر جدید باید متولی اداره امور آب نقطه جغرافیایی مشخص شود، مشخصات شبکه برق، تعداد منبع های ساخته شده، منابع وصول عوارض و درآمدهای ممکن الوصول برای ااره شهرداری، شامل کسب و پیشه، پروانه ساختمان، عوارض فخاری، عوارض کشتارگاه، عوارض سطح شهر و ... مشخص شده باشد.

چهارمین شهر علی آبادکتول تصویب شد

در عین حال نماینده مردم علی آبادکتول که تاکنون دو دهستان حوزه انتخابیه اش به شهر تبدیل شده است نیز می گوید: شهر سنگدوین به عنوان بیست و هشتمین شهر استان و چهارمین شهر علی آبادکتول مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت.

رحمت الله نوروزی افزود: در بحث شهر شدن روستاهای مزرعه کتول و سنگدوین که هر دو از دهستان کتول هستند در ملاقاتی که سال گذشته با رئیس جمهر داشتم، موافقت ایشان را گرفتیم.

وی اظهار داشت: در همین راستا پس از موافقت در کمیسیون وزارت کشور توسط وزیر کشور به دولت اعلام شد و با پیگیریهای که در هیئت دولت داشتیم این کار به نتیجه رسید و طبق مصوبه 29 خرداد 92 هیئت دولت و وزیران، شهر سنگدوین با جمعیت چهار هزار و 130 نفر از توابع دهستان کتول به عنوان بیست و هشتمین شهر گلستان اعلام شد.

وی یادآورشد: مصوبه شهر سنگدوین از سوی هیئت وزیران به تمام دستگاها و ارگانها ابلاغ شده و با پیگیریهایی که در سطح وزارت کشور شد انشاء الله با حضور مسئولان استانی افتتاح می شود.

نماینده مردم علی آبادکتول گفت: امیدواریم در شهر سنگدوین پس از افتتاح مورد حمایت و توجه مسئولان قرار گیرد و ما هم آنچه در توان خود داریم، دریغ نخواهیم کرد.

نوروزی بیان داشت: در مورد شهر مزرعه چندی پیش با سرپرست شهرداری پیگیرها و اقداماتی برای برآورده کردن امکانات و تجهیزات داشتیم.

امکانات دهیاری در اختیار شهرداری

سرپرست شهرداری تازه تاسیس مزرعه کتول نیز گفت: مزرعه کتول دارای بیش از 4500 نفر جمعیت است و ساختمان دهیاری مزرعه تبدیل به ساختمان شهرداری شده است.

سیدمهدی سیدکتولی افزود: امکانات اولیه این شهرداری در دهیاری سابق وجود دارد و امیدواریم با کمک مسئولان ادارات و دستگاهها بتوانیم خدمات بهتری را به مردم ارائه دهیم.

در عین حال معاون عمرانی استاندار گلستان نیز گفت: سه شهر جدید دیگر تا پایان سالجاری در استان دارای شهرداری خواهند شد و تعداد شهرهای استان به 30 شهر خواهند رسید.

عبدالرضا دادبود افزود: احداث ساختمان جدید شهرداری، استقرار آتش نشانی و تجهیز ماشین آلات از جمله برنامه های ماست و زمینه سازی برای ارائه خدمات به شهروندان نیاز به همکاری شهرداری و شورا و شهروندان است.

لزوم توجه به معماری روستایی

به تاکید کارشناسان، ثمره تبدیل روستا به شهر نباید از دست رفتن و تخریب بافت سنتی و معماری قدیمی روستایی باشد بلکه باید در فرآیند ساخت و ساز در شهرهای جدید به الگوی معماری روستایی توجه اساسی شود.

برابر ماده 5 آئین نامه اجرائی قانونی تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری حوزه شهری موضوع تبصره 4 قانون محدوده جغرافیایی است كه علاوه بر محدوده قانونی شهر شامل مكانها و مزارع و اراضی و عوارض طبیعی بوده ، بنحوی كه حدود ثبتی و عرفی آن با یكی از عناصر تقسیمات كشوری و احیاناً مكان و مزرعه مستقل همجوار باشد حداقل سرانه کمک ریالی، وااگذاری حد اقل یک دستگاه کمپرسی، وانت، سواری، تهیه ساختمان شهر داری و تهیه زمین برای سایر تاسیسات شهری از قبیل کشتارگاه گورستان فضای سبز و ... از جمله ملزومات برای ایجاد شهر است.

گلستان هم اکنون 27 شهرداری فعال و بیش از هزار روستا دارد که 49 درصد جمعیت استان در شهرها سکونت دارند.