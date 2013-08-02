توزیع بیش از 7 هزار کیلو برنج بین نیازمندان شهرستان میامی

محمد مهدی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: همه ساله همزمان با شب های قدر و به تاسی از مرام و مسلک مولای متقیان امام علی (ع) کمیته امداد امام خمینی (ره) میامی اقدام به توزیع سبد غذایی به صورت خشک و یا به صورت غذای گرم می کند.

وی افزود: امسال تا شب 21 رمضان تعداد 80 بسته سبد غذایی و 350 پرس غذای گرم در شهر میامی توزیع شده و امیدواریم تا شب های آینده تمام این بسته ها به دست تمام نیازمندان برسد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان میامی تصریح کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان امسال تا کنون توانستیم بیش از هفت تن برنج به صورت خشک در بین نیازمندان توزیع کنیم.

اصغری با اشاره به این که کمیته امداد امام خمینی(ره) میامی در سه طرح حمایتی محسنین، شفا و اکرام فعالیت چشم گیری داشته است که هرکدام از این طرح ها به ویژه طرح محسنین نیازمند حامی هستند ابراز داشت: سیاست اصلی ما در این نهاد بر آن است که خودکفایی را در خانواده های نیازمندان اجرا کنیم و به همین منظور برنامه های مختلفی از جمله حمایت از مشاغلی همانند خیاطی، دامداری و ... را سرلوحه کار خود قرار داده ایم.

وی در پایان با بیان این مطلب که به زمان پرداخت زکات نزدیک می شویم اذعان کرد: چنانچه زکات در جامعه ما پرداخت شود بسیاری از مشکلات مالی و حمایتی این نهاد برطرف خواهد شد.