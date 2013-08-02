تک جنسیتی شدن برخی رشته ها در دانشگاه اصفهان

دکتر محمد حسین استکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راه اندازی دانشگاه تک جنسیتی گفت: دانشگاه اصفهان دانشکده تک جنستی ندارد ولی برخی از رشته‌های دانشگاه طی یکی دو سال گذشته تک جنسیتی شده است.

وی درباره اینکه آیا امسال هم برخی رشته ها تک جنسیتی خواهد شد، ادامه داد: امسال هم اجرا خواهد شد در برخی رشته ها دانشجوی خانم و در برخی دیگررشته‌ها دانشجوی آقا پذیرش می شود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان درباره اینکه بیشتر در چه رشته ها فقط دانشجوی خانم و یا فقط دانشجوی آقا پذیرش می کنید تصریح کرد: در اغلب رشته های علوم انسانی به جز مدیریت، اقتصاد و چند رشته دیگر خانم پذیرش می شوند و در اغلب رشته های مهندسی پذیرش با دانشجویان آقا است، البته برخی رشته ها هم که برای خانم و آقا هر دو کاربرد داشته باشد هر دو پذیرش می شوند.

وی ادامه داد: در مجموع بسته به ماهیت رشته ها تک جنسیتی انجام می شود این‌گونه نیست که در گروه علوم انسانی همه مرد یا زن پذیرش شوند یا در گروه های علوم مهندسی یا علوم پایه به همین صورت، میان آنها رشته های مختلفی که تشخیص داده می شود که مردانه و یا زنانه است روی آنها بررسی صورت می گیرد.