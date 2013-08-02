خراسان جنوبی تصویری از وحدت و همدلی را قاب گرفت/ گرما مغلوب روزه داران شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و در حالیکه زمان کوتاهی از آغاز راهپیمایی روز قدس گذشته، شمار زیادی از مردم در جای جای استان خراسان جنوبی خود را به مسیرهای راهپیمایی رسانده و حمایت خود را از مظلومان جهان به ویژه مردم ستمدیده فلسطین اعلام کرده اند.

شور و شوق مردم خراسان جنوبی در راهپیمایی امسال روز قدس بیانگر شعور سیاسی مردم این خطه است که شیعه و سنی در کنار هم به دعوت ولی امر مسلمین جهان لبیک گفته اند و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام و خواستار آزادی مردم فلسطین هستند.

گرمای بالای 40 درجه هوا هم نتوانست امروز از شور و حرارت مردم روزه دار خراسان جنوبی کم کند.

امروز نسل جوان و کهنسال در کنار یکدیگر قرار گرفتند؛ کودکان نیز دوشادوش دیگر اقشار آمده بودند.

آمدند تا اعتقاد به برقراری صلح جهانی را از کودکی فریاد بزنند و به مستکبران بخندند که چگونه به خیال خود آمده اند آرامش و امنیت ملتها را برهم بزنند. غافل از اینکه آنچه آشفته می شود و بر هم می ریزد خوابهای آشفته آنان است.

کودکان با شوقی وصف ناپذیر پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را به اهتزار درآوردند و برقراری صلح، حمایت از مظلوم، گسترش عدالتخواهی و مبارزه برای آزادی نوع بشر را تمرین کردند.

امروز در سایه بیدارگری های ایران اسلامی بسیاری از ملت های جهان دریافته اند که مساله فلسطین تنها مربوط به ملت فلسطین یا مرتبط با جهان عرب و یا حتی متعلق به جهان اسلام نیست، بلکه سلطه گران با سیطره بخشیدن به تفکر صهیونیسم بر جهان، قصد دارند روند حرکت آینده بشر را به نفع خود تغییر دهند. تثبیت حاکمیت رژیم صهیونیستی بر فلسطین، اثبات کننده حاکمیت ظلم و زور بر جوامع بشری است.

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در بیرجند با حرکت مردم روزه دار از ابتدای بلوار صنعت معدن به سمت مصلی المهدی(عج) بیرجند آغاز شد.

مردم روزه ‌دار بیرجند از همان دقایق اولیه آغاز روز جهانی قدس با حضور در مبادی از پیش تعیین شده و با سر دادن شعارهای " مرگ بر اسرائیل "، " مرگ بر آمریکا " و " مرگ بر صهیونیسم " به حمایت از مردم مظلوم فلسطین پرداختند.

سخنران این مراسم در شهر بیرجند پیش از خطبه های نماز جمعه حجت الاسلام ابراهیم رئیسی نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.