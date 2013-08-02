تبدیل مهمانان خارجی به مبلغان ایران از فواید نمایشگاه قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق صالحی، استاد و قاری بین المللی قرآن کریم با بیان این مطلب که نمایشگاه قرآن کریم در این دوره از نظر جذابیت و ایجاد غرفه های متعدد بسیار جالب و جذاب است، خاطرنشان کرد: در مراسم افتتاحیه این دوره از نمایشگاه توانستیم رفقای قرآنی دوران جوانی را مجددا ملاقات کنیم، چه بسا اگر چنین مراسمی برگزار نمی شد هرگز دیداری صورت نمی گرفت.

وی با اشاره به تبلیغات مسموم دشمنان علیه انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد: این قبیل نمایشگاه ها تبلیغات دشمنان را خنثی می کند چراکه نخبگان و فعالان جهان اسلام با حضور در ایران از نزدیک پی به دروغ ها و فریب افکار عمومی رسانه های غرب و آمریکا می برند.

این قاری ممتاز کشور ادامه داد: حضور فعالان و پژوهشگران قرآن نه تنها عامل مهم در خنثی سازی تبلیغات فریبکارانه دشمنان است بلکه باعث می شود این افراد در کشور خود نیز به مبلغان اقدامات خوب ایران تبدیل شوند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه نمایشگاه قرآن هر سال باشکوه تر و بهتر از سال های گذشته برگزار شده است افزود: هر سال به تعداد شرکت کنندگان در این نمایشگاه افزوده می شود و این امر نویدبخش موفقیت دست اندرکاران امر است.

صالحی با بیان این مطلب که امیدواریم سال آینده نیز شاهد نوآوری در عرضه محصولات قرآنی و ارتقای کیفیت نمایشگاه باشیم، گفت: شعار امسال نمایشگاه مبنی بر سبک قرآنی از دیگر جلوه های خاص این دوره به شمار می آید.

وی با بیان این مطلب که قرآن باید با زندگی ما عجین شود، بیان کرد: خوشبختانه به برکت جمهوری اسلامی ایران قرآن در جای جای زندگی ما حضور دارد اما تا رسیدن به مرحله مطلوب هنوز فاصله داریم.

استاد بین المللی قرآن کریم با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها قرآن در حد قرائت و برگزاری مسابقه مورد توجه قرار می گیرد، تصریح کرد: دلیل آن نه تنها قرائت و روخوانی است بلکه قرآن در زندگی روزمره ما نیز جاری و ساری است.

وی در پایان سخنانش افزود: امیدواریم به همت مسئولان برگزارکننده نمایشگاه راهکارهایی اتخاذ شود تا قرآن بیش از پیش در سطوح زندگی ما مورد توجه قرار گیرد.

























