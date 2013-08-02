امروز روز جهانی فریاد است/ بغض هایی که آسمان را می شکافند

به گزارش خبرنگار مهر، جهان می گوید که دوران آپارتاید به سر آمده است اما در قلب جهان و آنجا که ادیان الهی جایگاهی والا دارند، قبیله قارون با حمایت های کسانی که خود را سردمدار حقوق بشر می خوانند، قوانین نژادپرستانه خود را بر ملتی مظلوم که سرزمین خود را 60 سال پیش با ابزار زر و زور و تزویر از دست داده اند، اعمال می کند.

امروز روز جهانی فریاد است، فریاد بر کسانی که در کاخ های سفید خود نظاره گر این ظلم هستند البته به آنها باید حق داد زیرا این حکومتها عملأ در اداره کشور خود نیز هیچ کاره اند و چگونه می توانند علیه صهیونیست اعتراض داشته باشند وقتی که تمام ارکان حکومتشان بر پایه سیطره آنان ساخته و پرداخته شده است و حتی انتخاب رئیس جمهورشان نیز برگرفته از لابی صهیونیست ها است.

امروز روز جهانی فریاد است، فریادی که در غوغای شعارهای واهی بشردوستانه جیره خواران صهیونیست در گلوها خفته بود و امام خمینی (ره) فریادگر این بیداری ها شد.

فریادها امروز نه تنها در ایران و کشورهای اسلامی بلکه در بناگوش حکومت های حلقه به گوش نام جعلی اسرائیل نیز شنیده می شود.

موج بیداری اکنون تمام جهان را در برگرفته است و مگر فریاد بر ظلم و بی عدالتی در تمام انسان ها نهادینه نشده است و تنها در پی تلنگری برای ابراز نیست و انقلاب اسلامی ایران اشاره ای بر این فطرت انسانی بود.

امروز روز جهانی فریاد است فریادی که روز به روز وحشت را هر چه بیشتر بر اردوی نفاق جهانی گسترانده است.

کسانی که روزی آرزوی از نیل تا فرات را دست یافتنی می دانستند امروز تنها طالب آرامش در جزیره غصب کرده خود هستند و با یادآوری روز قدس و پیامدهای آن در ظرف سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خواب های آشفته می بینند.

امروز ایران اسلامی به برکت ابتکار امام راحل و هوشمندی ملت خود نظاره گر نتیجه ابداعی نو در جهان برای مقابله با ظلم جهانی توسط صهیونیست ها است که جهانیان را برای مقابله با بیداد رفته بر ملتی مظلوم به صحنه آورده است.

به راه می افتیم زیرا وقت رفتن و فریاد زدن است فریاد بر کسانی که به خیال خام خود تمامی جهان برای خدمت به آنها آفریده شده اند.

حربه زر و زور و تزویر نیز دیگر توان مقابله با موج دریایی مردم را ندارد که اگر چنین بود با افزایش حربه ها امروز نباید شاهد مذاکرات به اصطلاح سازش رژیم غاصب اسرائیل با عده ای قلیل که خود را نماینده مردم فلسطین می دانند، باشیم تا بتوانند حداقل وجهه ای برای اثبات موجودیت خود پیدا کنند.

امروز دیدارها در میثاقی دیرین بار دیگر تازه می شود و وحشت بار دیگر بر اردوی سلطه جویان جهان مستولی می شود.

فلسطین همچنان بغض ملت آزاده جهان است که به سمت آزادی گام بر می دارد و این افتخار برای امام راحل و یاران صدیق او باقی خواهد ماند که از چند روز قبل از فرا رسیدن روز جهانی قدس، اخبار سرزمین پیامبران الهی در صدر اخبار جهان قرار می گیرد و حتی رسانه های صهیونیستی جهان نیز نمی توانند قلم سانسور خود را را آنچنان که خواستار هستند، بر آن اعمال کنند.

موج بیداری ما چون روزهای قبل، در روزهای بعد از این حماسه نیز اخبار روز فریاد را بر رسانه های جهان چون گذشته تحمیل خواهد کرد.

------------

رحیم میرعظیم