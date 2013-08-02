توافق جدید گازی ایران، روسیه و قطر/ ارزان فروشی گاز در بازار ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دستیابی آمریکا به تکنولوژی استخراج و فرآورش ذخایر نامتعارف گاز، قیمت این حامل انرژی در آمریکای شمالی به شدت کاهش یافته است.



در حال حاضر آمریکا با تولید از ذخایر نامتعارف گاز نه تنها دیگر نیازی به واردات گاز و محموله‌های LNG ندارد که پیش بینی می شود به زودی اولین محموله گاز مایع از این کشور به ژاپن و بازارهای آسیایی صادر شود.



همزمان با سقوط قیمت گاز طبیعی در اروپا، آسیا و آمریکا، ایران، روسیه و قطر به یک توافق جدید در حاشیه اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز دست یافته و تاکید شده این سه غول گازی جهان به این توافق پایبند باشند.



بر اساس توافق حاصل شده بین این تروئیکای گازی، مقرر شده است که با اقداماتی مانع کاهش قیمت گاز طبیعی شده و شرایط تثبیت قیمت این حامل انرژی پاک در بازارهای آسیایی و اروپایی از مسیر خط لوله و یا صادرات LNG فراهم شود.



از این رو این سه کشور توافق کرده اند که قیمت شکنی گاز را از دستور کار خارج کنند و با توجه به اینکه تولید گاز از ذخایر شیل گس و هیدرات گازی دارای هزینه بالا و فاقد معیارهای زیست محیطی بوده امکان افزایش تدریجی قیمت گاز در بلندمدت را فراهم کنند.



جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره جزئیات بیشتر این توافق سه جانبه گازی، گفت: هم اکنون قیمت یک مترمکعب گاز طبیعی معادل یک لیتر گازوئیل است و از این رو قیمت حامل انرژی همسو با افزایش قیمت گازوئیل و حتی نفت خام باید افزایش یابد.



معاون وزیر نفت با اشاره به تصمیمات اخذ شده به منظور تثبیت قیمت گاز طبیعی در دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز، توضیح داد: تولید گاز طبیعی از ذخایر شیل گس و سایر ذخایر نامتعارف گاز با کاهش قیمت نفت به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد.



مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه حتی از نظر زیست محیطی هم برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی تمایلی برای توسعه ذخایر شیل گس ندارند، بیان کرد: از این رو توسعه ذخایر شیل گس نمی تواند مانع و رقیبی برای کشورهای بزرگ تولید و صادرکننده گاز طبیعی جهان باشد.



این مقام مسئول از تولید گاز از ذخایر نامتعارف به عنوان یک شوی تبلیغاتی یاد کرد و افزود: ایران و سایر کشورهای صادرکننده گاز به عنوان یک کشور بزرگ صاحب ذخایر متعارف گاز نگرانی از این بابت ندارند.



به گزارش مهر، بر اساس آخرین گزارش ارائه شده توسط موسسه برتیش پترولیوم انگلیس ایران تاایان سال 2012 میلادی با در اختیار داشتن 33.4 تریلیون مترمکعب گاز با پیشی گرفتن از روسیه به بزرگترین دارنده ذخایر این انرژی پاک جهان تبدیل شده است.