حمايتهاي ايران از عوامل اصلي ايستادگي و مقاومت مردم سوريه است

به گزارش خبرگزاری مهر، طرفين دراين ديدار سطح همكاريهاي دو مجلس بويژه تبادل هيئتهاي پارلماني بين دو كشور را مثبت ارزيابي کردند.



دراين ملاقات، اللحام ضمن تقدير از مواضع جمهوري اسلامي ايران و مجلس شوراي اسلامي كشورمان در حمايت از مردم سوريه بر استمرار و توسعه همكاريهاي پارلماني ميان دو كشور تاكيد کرد.



وي روند تحولات سياسي و نظامي كشورش را روندي مثبت و به نفع دولت و مردم سوريه ارزيابي کرد و با اشاره به مساعدتهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران درطول بحران سوريه،حمايت هاي كشورمان در اين زمينه را يكي از عوامل اساسي ايستادگي و مقاومت مردم سوريه و پيروزيهاي اخير برشمرد.



رئيس مجلس سوريه با تبريك برگزاري انتخابات در كشورمان، ابراز اميدواري کرد تا در سايه تشكيل دولت جديد به رياست روحاني ، روابط ميان دو كشور بيش از پيش گسترش يابد.



شيباني نيز برمواضع جمهوري اسلامي ايران در مقابله با اقداماتي كه منافع و مصالح مردم منطقه را مورد تهديد قرار ميدهد، تاكيد و ابراز اميدواري کرد مردم سوريه با هوشياري و بردباري و با كمك دوستان واقعي سوريه ، مرحله حساس و بحراني كنوني را پشت سر نهاده و ثبات و امنيت را به سوريه بازگردانند.