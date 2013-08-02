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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۳۵

الیاسی مطرح کرد:

اتحاد و انسجام اسلامی در روز قدس نمایش داده می شود

اتحاد و انسجام اسلامی در روز قدس نمایش داده می شود

کردکوی - خبرگزاری مهر: فرماندار کردکوی گفت: راهپیمایی روز قدس نشان دهنده اتحاد و انسجام اسلامی در سطح بین المللی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی صبح جمعه در حاشیه راهپیمایی روز قدس افزود: شهرستان کردکوی نیز در عمل به فرمان تاریخی حضرت امام راحل همانند سراسر کشور ایران اسلامی شرکت پرشوری در راهپیمایی روز قدس دارند.
 
وی اظهار داشت: این راهپیمایی باشکوه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین است و نشان دهنده اتحاد و انسجام اسلامی در سطح بین المللی است.
 
وی گفت: حضور مردم نیز بسیار گرم و صمیمی همانند همه صحنه هاست و مردم به تعبیر مقام معظم رهبری حضورشان در صحنه ها به موقع است و قدرت تشخیص مردم متناسب با شان جمهوری اسلامی است.
 
فرماندار کردکوی گفت: خوشبختانه مردم توانستند پاسخ خوبی به اعتماد نظام جمهوری اسلامی دهند.
 
وی اظهار داشت: ما امیدوایم این حرکتها بخشی از آلام فلسطین را جواب دهد و روزنه ای برای پیروزی مسلمین بر استکبار جهانی باشد.
 
الیاسی یادآور شد: امیدورایم مجموعه گرفتاریهای جهان اسلام با ظهور امام زمان (عج) رفع شود و جامعه به آرامش دست یابد.
 
مراسم راهپیمایی روز قدس در کردکوی از مسجد جامع تا مصلای شهر در حال برگزاری است.
کد مطلب 2108281

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