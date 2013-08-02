اتحاد و انسجام اسلامی در روز قدس نمایش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی صبح جمعه در حاشیه راهپیمایی روز قدس افزود: شهرستان کردکوی نیز در عمل به فرمان تاریخی حضرت امام راحل همانند سراسر کشور ایران اسلامی شرکت پرشوری در راهپیمایی روز قدس دارند.

وی اظهار داشت: این راهپیمایی باشکوه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین است و نشان دهنده اتحاد و انسجام اسلامی در سطح بین المللی است.

وی گفت: حضور مردم نیز بسیار گرم و صمیمی همانند همه صحنه هاست و مردم به تعبیر مقام معظم رهبری حضورشان در صحنه ها به موقع است و قدرت تشخیص مردم متناسب با شان جمهوری اسلامی است.

فرماندار کردکوی گفت: خوشبختانه مردم توانستند پاسخ خوبی به اعتماد نظام جمهوری اسلامی دهند.

وی اظهار داشت: ما امیدوایم این حرکتها بخشی از آلام فلسطین را جواب دهد و روزنه ای برای پیروزی مسلمین بر استکبار جهانی باشد.

الیاسی یادآور شد: امیدورایم مجموعه گرفتاریهای جهان اسلام با ظهور امام زمان (عج) رفع شود و جامعه به آرامش دست یابد.

مراسم راهپیمایی روز قدس در کردکوی از مسجد جامع تا مصلای شهر در حال برگزاری است.