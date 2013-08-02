ایران مملو از راهپیمایان معترض به ظلم جهانی صهیونیسم/ محکومیت اتحادیه اروپا در تروریست خواندن حزب الله لبنان در قطعنامه پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز قدس در تهران از ساعت 10:30 صبح از مسیرهای نه‌گانه اعلام شده به سمت دانشگاه تهران با حضور اقشار مختلف مردم آغاز شد.



اقشار مختلف مردم با در دست داشتن تصاویری از امام خمینی(ره) و آیت الله العظمی خامنه ای و همچنین پرچم‌های فلسطین، لبنان و سوریه در حال حرکت به سمت دانشگاه تهران هستند.

درخواست راهپیمایان تهرانی برای تحریم کالاهای صهیونیستی

مردم تهران در مسیرهای راهپیمایی امروز با حمل پلاکارد‌هایی که بر روی آن عبارت "بهای گلوله دشمنان خود را نپردازیم" درج شده بود، از مردم و سازمان های دولتی خواستند تا کالاهای صهیونیستی را تحریم کنند.

گروهی از جوانان در مسیر راهپیمایی با حمل پرچم کشور سوریه حمایت خود را از دولت و ملت سوریه اعلام کردند. این جوانان با در دست داشتن نوشته هایی نسبت به حمایت سران برخی از حکام کشورهای اسلامی چون عربستان و قطر از تروریست های سوری اعتراض کردند.

بر اساس این گزارش برخی سازمانهای حمایتی مانند کمیته امام با حضور در میدان انقلاب صندوق های کمک به مردم مظلوم فلسطین و اطعام نیازمندان را برای جمع آوری های کمک های مردمی در مسیر راهپیمایی مستقر کرده اند.

پلاکاردهایی با مضامینی چون "فلسطین پاره تن اسلام است"، "روز قدس یک روز جهانی است"، "اسرائیل غده سرطانی"، "مرگ بر اسرائیل"، "آمریکا و غرب حامی دولت کودک کش اسرائیل" و ... در دست راهپیمایان تهرانی دیده می شود.

به آتش کشیدن نماد شیطان پرستی در میدان انقلاب

راهپیمایان تهرانی در میدان انقلاب تهران، نماد اُبلیسک(سازه استوانی شکلی که در یکی از میادین شهر واشنگتن آمریکا قرار دارد و نمادی برای گروه های شیطان پرستی و صهیونیست های افراطی تلقی می شود) را به آتش کشیدند. یکی از راهپیمایانی که در مراسم آتش زدن این نماد حضور داشت به خبرنگار مهر گفت: صهیونیسم جهانی یک فرقه متاثر از فرقه های شیطان پرستی است که ما با این اقدام خود در روز جهانی قدس تلاقی این دو فرقه خطرناک و ضد انسانی را به مردم دنیا نشان می دهیم.

در میدان انقلاب هم چنین به کوشش برخی نهادهای فرهنگی و مذهبی غرفه های آموزشی و مشاوره ای در حوزه های مختلفی چون پاسخگویی به مسائل شرعی روزه داران، تاریخ اشغال فلسطین و ... ایجاد شده است که راهپیمایان استقبال مناسبی از این غرفه ها دارند.

بر دستان راهپیمایان پلاکاردهایی با جملاتی از رهبر معظم انقلاب در خصوص فلسطین دیده می شود. "قضیه فلسطین، کلید رمزآلود گشوده شده درهای فرج به روی ملت اسلام"، "روز قدس باید روز آمادگی برای روز آزادسازی قدس شریف باشد" از جمله این بیانیات است.

عده‌ای ازجوانان حاضر در راهپیمایی روز قدس تصاویر دیپلمات های ربوده شده ایرانی در لبنان، جاویدالاثر احمد متوسلیان، تقی رستگار مقدم، کاظم اخوان، سید محسن موسوی را در دست داشته و با تاکید بر زنده بودن آنها خواستار بازگشت آنها به وطن شده اند.

حضور سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت در راهپیمای امروز

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان و آیت الله هاشمی رفسنجانی از خیابان منیری جاوید در خیابان انقلاب، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور منتخب و آیت الله صادق لاریجانی از چهارراه ولیعصر(عج) و سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تقاطع خیابان حافظ و انقلاب با راهپیمایان تهرانی هم گام شدند.

روحانی: اسرائیل زخمی بر بدن دنیای اسلام است که باید از بین برود

حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور منتخب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روز قدس از یادگارهای حضرت امام (ره) است، گفت: روز قدس روزی است که مردم وحدت جهان اسلام را به نمایش می‌گذارند و در برابر هرگونه ظلم، تجاوز ایستادگی می‌کنند. به هر حال در منطقه ما زخمی است که سال‌هاست بر بدن دنیای اسلام نشسته است و باید این زخم از بین برود.



وی گفت: رژیم صهیونیستی در سایه اشغال فلسطین و قدس عزیز به خوی تجاوزگری خود ادامه می‌دهد و در این روز در واقع برای آن است که مردم مسلمان این حق تاریخی خود را فراموش نکنند و نخواهند کرد و همواره در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی خواهد کرد.

تعدادی از راهپیمایان تهرانی روز قدس تابوت رژیم صهیونیستی را بر دست گرفته بودند که بر روی آن تصاویر اوباما، شیمون‌ پرز و برخی سران عرب نقش بسته بود.‎

حضور شخصیت ها و چهره های سیاسی در مراسم راهپیمایی روز قدس

علی‌اکبر ناطق‌نوری رئیس دفتر بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، محمد رضا عارف معاون اول دولت اصلاحات، احمد توکلی و محمدرضا باهنر نمایندگان مردم تهران، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت سازندگی، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علی یونسی وزیر اطلاعات دولت هفتم و هشتم، عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صداوسیما، دریادار حبیب‌الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش، علی اکبر ولایتی، دبیر کل مجمع بیداری اسلامی محمدجواد ظریف، گزینه احتمالی وزارت خارجه دولت یازدهم، علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی و مجتبی ثمره‌هاشمی، مشاور ارشد رئیس‌جمهور نیز از راهپیمایان روز قدس در تهران بودند.

محکومیت اتحادیه اروپا در تروریست خواندن حزب الله لبنان در قطعنامه پایانی راهپیمایی

قطعنامه راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس در مراسم این روز در تهران و سراسر کشور قرائت و در آن ضمن محکومیت اتحادیه اروپا در قرار دادن نام شاخه نظامی حزب الله در فهرست گروه های تروریستی نسبت به مسائل منطقه از جمله در سوریه و مصر و بحرین و عراق اعلام موضع کردند.

در پایان راهپیمایی امروز مردم تهران که به دانشگاه تهران محل برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه ختم می شد، محمود احمدی نژاد به عنوان سخنران روز قدس آخرین سخنرانی خود در کسوت ریاست جمهوری ایران را ایراد کرد.

احمدی نژاد: غرب به بهانه حقوق بشر مردم فلسطین را به پای صهیونیست ها قربانی می کند

رئیس جمهور در سخنان خود در واکنش به حمایت کشورهای غربی از اقدامات و رفتارهای رژیم صهیونیستی گفت: اگر کشورهای غربی از سر دلسوزی و حقوق بشر یک گروهی را در سرزمین فلسطین مستقر کردند چرا حقوق بشر را به پای صهیونیست ها قربانی می کنند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی برای آنها جنگ مرگ و حیات است و موضوع موجودیت استکبار است، این طور نیست که آدم کش های حرفه ای جهان که در جنگ دوم جهانی بیش از 60 میلیون انسان بیگناه را کشتند دلشان برای عده ای به رحم آمده باشد و بخواهند برای این عده کاری بکنند، معلوم است که یک دروغ بزرگ است.