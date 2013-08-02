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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

صالحیان در گفتگو با مهر:

باید با دوبال فقه شرعی و سیاسی جامعه اسلامی را رشد دهیم

باید با دوبال فقه شرعی و سیاسی جامعه اسلامی را رشد دهیم

اصفهان – خبرگزاری مهر: دبیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اصفهان گفت: انسان مسلمان دو وظیفه دارد که مسائل شرعی و سیاسی دو بال رشد یک جامعه اسلامی هستند.

حجت الاسلام محمد رضا صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در واقع فقه شرعی همان رساله، تقلید و اجتهاد است و فقه دیگر که بر ما واجب است موضوع فقه سیاسی است.

وی بیان کرد: در فقه سیاسی نیز باید تابع حاکم اسلامی باشیم تا در روز قیامت توان پاسخگویی داشته باشیم و این امر همانند خواندن نماز و ... امری واجب و ضروری است.

صالحیان گفت: در عرصه فقه سیاسی امام خمینی (ره) روز قدس را به عنوان یک روز جهانی اعلام کردند که باید این موضوع دنبال شود.

دبیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اصفهان بیان کرد: در حال حاضر نیز چون جنگ فرقه ای در کشورهای اسلامی در حال رخ دادن است باید کشورهای مسلمان به بهانه روز قدس وحدت خود را به سایر کشورها و دشمنان به رخ بکشانند.

صالحیان تصریح کرد: باید حول محور وحدت کشورهای مسلمان در روز قدس که روز اسلام است به خیابانها آمده و شعار دهند و حماسه به وجود آورند تا اتحاد خود را به رخ استکبار بکشانند.

کد مطلب 2108284

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