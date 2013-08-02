به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتاميه طرح فراگیر قرآنی"طرح قرآن؛ كتاب زندگی" جمعه، 11 مردادماه، در محل برپايی بيست و یکمین نمايشگاه بين‌المللی قرآن كريم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.



ابن طرح با محوريت سوره مباركه "حجرات " از ابتدای تابستان سال جاری از سوی شبكه راديويی قرآن برپا شد و 40آموزه اخلاقی در سبک زندگی اسلامی را در مدت برگزاری بیان کرد.



علاقمندان به ساحت قرآن كريم می‌توانند ساعت 21 در آئين اختتاميه اين طرح سراسری كه در محل شبستان اصلی مصلای امام خمينی‌(ره) برگزار می‌شود، حضور يابند.



علاوه بر قرعه کشی و اعلام نتایج و برندگان همراهان طرح، برای حاضران در مراسم اختتاميه نیز هدایای ارزنده ای در نظر گرفته شده است كه در پايان اين مراسم، قرعه‌كشی در ميان حاضران صورت خواهد گرفت.



طرح قرآن، كتاب زندگی از اول تیرماه آغاز شد، توليد و پخش برنامه‌های مختلف راديويی با حضور كارشناسان قرآنی به همراه برپايی مسابقات تلفنی، پيامكی و کتبی در اين طرح به اجرا درآمد.