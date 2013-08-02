تحصیل 50 درصد دانشجویان خارجی دانشگاه امام خمینی (ره) در رشته زبان فارسی

به گزارش خبرگزای مهر، عبدالعلی آل بویه اظهار داشت: بر اساس آماری که امروز از تعداد دانشجویان غیرایرانی وجود دارد، حدود یک هزار و 500 نفر دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تحصیل می کنند که 50 درصد این دانشجویان در بخش آموزش زبان فارسی مشغول تحصیل هستند.

وی ادامه داد: این آمار در تاریخ دانشگاه بی سابقه بوده است زیرا به طور معمول بین 100 تا 200 نفر دانشجو در بخش آموزش زبان فارسی داشته ایم و این عدد نشان دهنده افزایش این تعداد دانشجو است.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) خاطر نشان کرد: ساختمان مرکز آموزش زبان فارسی جزو ساختمان‌های قدیمی دانشگاه محسوب می شود و مورد تعمیر و نگهداری قرار می گیرد و علت اینکه ما اصرار داریم دانشجویان خارجی در همان محیط باشند، به دلیل نزدیکی این ساختمان به محل اسکان آنها است و تأکید داریم تا زمانی که با محیط دانشگاه و شهر آشنایی یابند از آن ساختمان استفاده شود.