  1. حوزه و دانشگاه
۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۳۵

تحصیل 50 درصد دانشجویان خارجی دانشگاه امام خمینی (ره) در رشته زبان فارسی

تحصیل 50 درصد دانشجویان خارجی دانشگاه امام خمینی (ره) در رشته زبان فارسی

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: حدود یک هزار و 500 نفر دانشجوی غیرایرانی در این دانشگاه تحصیل می کنند که 50 درصد این دانشجویان در بخش آموزش زبان فارسی مشغول تحصیل هستند.

به گزارش خبرگزای مهر، عبدالعلی آل بویه اظهار داشت: بر اساس آماری که امروز از تعداد دانشجویان غیرایرانی وجود دارد، حدود یک هزار و 500 نفر دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تحصیل می کنند که 50 درصد این دانشجویان در بخش آموزش زبان فارسی مشغول تحصیل هستند.

وی ادامه داد: این آمار در تاریخ دانشگاه بی سابقه بوده است زیرا به طور معمول بین 100 تا 200 نفر دانشجو در بخش آموزش زبان فارسی داشته ایم و این عدد نشان دهنده افزایش این تعداد دانشجو است.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) خاطر نشان کرد: ساختمان مرکز آموزش زبان فارسی جزو ساختمان‌های قدیمی دانشگاه محسوب می شود و مورد تعمیر و نگهداری قرار می گیرد و علت اینکه ما اصرار داریم دانشجویان خارجی در همان محیط باشند، به دلیل نزدیکی این ساختمان به محل اسکان آنها است و تأکید داریم تا زمانی که با محیط دانشگاه و شهر آشنایی یابند از آن ساختمان استفاده شود.

کد مطلب 2108291

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