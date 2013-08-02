احمدی نژاد به جمع راهپیمایان روز قدس پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دقایقی قبل در سی چهارمین مراسم روز قدس حضور پیدا کرد.

وی از خیابان منیری جاوید در خیابان انقلاب با راهپیمایان تهرانی هم گام شد.

وی سخنران پیش از خطبه های امروز تهران است.