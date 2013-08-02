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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۳۱

احمدی نژاد به جمع راهپیمایان روز قدس پیوست

احمدی نژاد به جمع راهپیمایان روز قدس پیوست

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دقایقی قبل از مسیر خیابان منیری جاوید به جمع راهپیمایان تهرانی پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دقایقی قبل در سی چهارمین مراسم روز قدس حضور پیدا کرد.

وی از خیابان منیری جاوید در خیابان انقلاب با راهپیمایان تهرانی هم گام شد.

وی سخنران پیش از خطبه های امروز تهران است.

کد مطلب 2108292

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