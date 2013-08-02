پروژه ابن شهرآشوب ساروی وارد فاز سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت واحد فني سازمان عمران شهرداري مركز استان و در راستاي روان سازي ترافيك در سطح شهر ساري ، فاز سوم پروژه ابن شهرآشوب ساروي در تقاطع دروازه بابل به سمت خيابان شيخ طبرسي آغاز شده است.

اجراي اين پروژه به صورت شبانه روزي در دستور كار سازمان عمران شهرداری ساری بوده و تيم هاي عملياتي اين سازمان با جديت كافي مشغول اجراي آن هستند.

عمليات تعريض خيابان دولت از بلوار پاسداران، خيابان اندرخورا به سمت كمربندي شرقي، خيابان مخلوقي از بلوار آزادي بخشي از پروژه هاي عمراني سازمان عمران در راستاي روان سازي ترافيك در سطح شهر نیز است.

اين سازمان در كنار پروژه هاي مذكور ساير پروژه هاي عمراني از قبيل زيرسازي، آماده سازي و آسفالت معابر عمومي، احداث جدول و نوه، احداث كانال هدايت آب هاي سطحي، پياده رو سازي ها و ديگر پروژه ها را به طور همزمان در دست اجرا دارد.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.