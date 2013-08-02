حضور پرشور ایرانی ها در روز قدس به کشورهای منطقه قدرت می دهد/ دشمن از انقلاب اسلامی در هراس است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جوادی در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران افزود: اکنون شرایط منطقه بسیار حساس و قابل توجه است چنانچه از یک سو ما شاهد حرکاتی در میان مسلمان و از سوی دیگر موج بیداری اسلامی هستیم.

وی بیان کرد: اختلاف مسلمانان و شکاف در بین مردم و حرکت بیداری اسلامی موجود در منطقه حساسیت خاص خود را دارد چنانچه در کشور مصر تمام تلاش شده است تا انقلاب در آن انحراف ایجاد شود و اجازه ندهند انقلاب دومی رخ دهد.

جوادی تصریح کرد: پیام امروز مردم ایران به همه مردم این است که با تمام قدرت جلو بروند و اجازه ندهند انقلاب آنها به انحراف برود.

فرماندار کاشان یادآور شد: پیام مردم ایران در راهپیمایی روز قدس به طور قطع در روحیه مردم منطقه تاثیر خواهد گذاشت و توطئه دشمنان را برملا خواهد کرد.