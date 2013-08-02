اعضای شورای شهر زنجان از سیاسی کاری بپرهیزند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئوفی‌نژاد شامگاه پنجشنبه در دیدار با اعضای منتخب چهارمین دوره شورای اسلامی شهر زنجان، افزود: در حوزه عمران‌شهری هر مسئله‌ای که طرح می‌شود باید دارای سند و مدرک و قابل پیگری باشد،

وی اظهار داشت:مسایل عمران‌شهری حوزه گسترده‌ای است که دارای پیچیدگی‌های زیادی است، زیرا با تمام مسائل مرتبط با نیازمندی‌های روزمره هر شهروند در هر سن و موقعیتی ارتباط دارد.

استاندار زنجان گفت: به همین دلیل لازم است برای رسیدن به نتایج مطلوب در این حوزه منطقی عمل شود. همچنین با توجه به اینکه همه حوزه‌های شهری در حیطه وظایف اعضای شورای شهر قرار دارد، بنابراین همه اعضا باید به گفته‌های خود با جدیت عمل کنند،

رئوفی نژاد تاکید کرد: عملی نکردن وعده‌ها بدبینی مردم را به دنبال خواهد داشت و این به آن معنی نیست که همه این مسائل یکجا حل شود، ولی اگر در شورا شاهد وفاق و هم‌دلی اعضا باشیم، دسترسی به اهداف و منافع عمومی آسان‌تر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه هر عملی در راه خدمت به مردم انجام شود باقیات الصالحات محسوب می‌شود، گفت: مردم به اعضای جدید در شورای اسلامی رأی دادند، زیرا خواستار تحول در این بخش و در راستای دست‌یابی به مطالبات خود هستند بنابراین اعضای شورا باید با توجه به این مسئله در راه انجام وظایف قانونی خود بکوشند.

استاندار زنجان رفاقت و صمیمیت را از راهکارهای پیشبرد امور در شورا دانست و گفت: اگر تعامل و رفاقت در شورا نباشد نمی‌توان از ظرفیت آن بهره درست گرفت.

رئوفی نژاد ترکیب شورای جدید را نسبت به دوره ‌های قبلی بهتر دانست و گفت: همراهی و همدلی اعضا پیشرفت شهر زنجان را در بر خواهد داشت.

31 پروژه عمرانی در زنجان وضعیت بسیار نامطلوبی دارد



معاون عمرانی استانداری زنجان کفت: از 455 پروژه عمرانی در این استان 31 پروژه وضعیت بسیار نامطولبی دارد.



علی اکبر کریمی شا، به کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی در استان اشاره کرد و افزود: کیفیت اجرای 633 پروژه استان زنجان بررسی شده است.

وی اظهار داشت: 125 پروژه عمرانی از کیفیت عالی برخوردار است.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: همچنین 22 پروژه دارای کیفیت متوسط برخوردار است که باید پروژه های دیگر هم توسعه لازم را در دستور کار قرار دهند.

کریمی تاکید کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی تعداد پروژه‌های ضعیف به حداقل باید برسد .

وی در ادامه تصریح کرد: اجرای پروژه های عمرانی در استان عملکرد و توانایی کاریی مدیران را می رساند چرا که عدم اجرای پروژه ها در استان ناتوانیی مدیران را می رساند.