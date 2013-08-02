محکومیت اتحادیه اروپا در قطعنامه روز قدس / آمریکا مولد تروریسم دولتی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن این قطعنامه به شرح زیر است:

حمد و سپاس بیکران خداوند سبحان قادر متعال را که به ما توفیق داد با درک ماه مبارک رمضان و لیالی قدر به یمن میراث ارجمند و تاریخ ساز حضرت امام خمینی(ره) قطره ای از اقیانوس خروشان و توفنده امت بزرگ اسلام و خیل انسان های آزاده و حق طلب جهان گردیم و با حضور حماسی و با شکوه در آزمون سترگ "روز جهانی قدس"، نمایش دشمن شکن و خیره کننده ای از اراده پولادین خود در حمایت از آرمان قدس شریف و انتفاضه ملت مظلوم فلسطین را رقم زده و با مشت های گره کرده بار دیگر نابودی رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی و بیزاری از جبهه استکبار و حامیان صهیونیسم بین الملل را فریاد زنیم.

اکنون با گذشت 34 سال از ابتکار معجزگر و راهبردی معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) و راهبری حکیمانه و تداوم مدبرانه آن توسط خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، آرمان آزادی قدس و حمایت از ملت مظلوم فلسطین، فراتر از جغرافیای جان اسلام، ملل و جوامع آزادیخواه و حق طلب در اقصی نقاط عالم و حتی در قلب اروپا و آمریکا را با خود همراه و همصدا ساخته و رویای تسلط از نیل تا فرات و تحقق خاورمیانه بزرگ رنگ باخته است و زرادخانه رسانه ای غرب و اتاق های فکر وابسته به صهیونیسم و نظام سلطه، به رغم تلاش سردمداران جنگ افروز و فتنه گر خود، تماشاگر عظمت و اقتدار روزافزون جبهه مقاومت اسلامی و ضد صهیونیستی و عبور هوشمندانه آن از پیچ تاریخی و حصول آمادگی برای بازیگری در ساختار آتی جهان شده اند. ما ملت روزه دار ایران اسلامی که با تضرع به درگاه خداوند متعال و امید به عنایات خاصه حضرت ولی الله الاعظم امام زمان (عج) و الهام از آموزه های جاودان بنیانگذار جمهوری اسلامی و لبیک به ندای وحدت بخش و اقتدار آفرین ولی امر مسلمین و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه (مدظله العالی) در این راهپیمایی پرشور و دشمن شکن حضور یافته ایم. با تاکید به اینکه "روز قدس، روز اسلام و فریاد بیداری اسلامی و نماد وحدت و اراده امت اسلامی در حمایت از آرمان قدس و فلسطین" و عرصه ای برای "نمایش عمق استراتژیک و دامنه نفوذ مکتب مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی در پهنه گیتی" است، با بانگ رسای تکبیر، مواضع خود را به جهانیان اعلام می داریم:

1- ما ملت روزه دار و انقلابی ایران، آزادی بیت المقدس- قبله نخستین مسلمانان- و رهایی ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین را آرمان مسلم انقلاب اسلامی و راهبرد سرنوشت ساز حضرت امام راحل(ه) و خلف صالح و حکیم ایشان مقام عظمای ولایت و رهبری (مدظله العالی) برای جهان اسلام دانسته و رمز تحقق آن را وحدت و یکپارچگی آحاد مسلمین و حمایت و پشتیبانی همه جانبه و فراگیر از مقاومت اسلامی و ضد صهیونیستی و انتفاضه فلسطین می دانیم و در عرصه این جهاد خطیر و مسیر الهی حتی برای لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.

2- ما ملت مقاوم و استکبار ستیز ایران، آرمان آزادی قدس شریف و حمایت همه جانبه از مقاومت اسلامی در سرزمین های اشغالی و نیز سوریه و لبنان و تلاش برای محو غده سرطانی اسرائیل را همچنان اولویت اول جهان اسلام دانسته و با محکومیت شدید جنایات تروریستی در منطقه و اقداماتی که در راستای انحراف توجه امت اسلامی از موضع فلسطین و احیای روند رو به زوال مذاکرات سازش با ترفند طرح های اقتصادی آمریکا صورت می پذیرد، به جهانیان اعلام می داریم تنها راه حل مساله فلسطین انحلال رژیم غاصب صهیونیستی، بازگشت فلسطینیان به سرزمین آباء و اجدادی شان و برگزاری یک انتخابات سالم آزاد و فراگیر برای تعیین سرنوشت این کشور مسلمان و مظلوم می باشد.

3- ما ملت مسلمان و روزه دار ایران، تلاش های رژیم صهیونیستی در راستای نابودی هویت ملی و تاریخی فلسطین و یهودی سازی سرزمین های اشغالی و معرفی بیت المقدس به عنوان پایتخت دولت جعلی صهیونیستی که متاسفانه در سکوت و بی توجهی محض مجامع جهانی مدعی حقوق ملت ها و نیز برخی دولت های عربی- اسلامی منطقه پیگیری می شود را به شدت محکوم و از سازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه ای می خواهیم با اتخاذ مواضع قاطع و عملی مانع اجرای این توطئه خطرناک شوند.

4- ما ملت یکپارچه و متحد ایران تحولات و حوادث جاری در کشور اسلامی مصر را قطعه ای از نقشه شوم و شیطانی نظام سلطه و استکبار- به ویژه آمریکای جنایتکار- در راستای امنیت سازی برای رژیم صهیونیستی و تضعیف جبهه مقاومت اسلامی و تهدید روند بیداری اسلامی دانسته و از ملت مسلمان و انقلابی مصر به ویژه علما، جریان ها و شخصیت های مرجع و تاثیرگذار سیاسی و مذهبی این کشور می خواهیم با هوشمندی و هوشیاری مراقب دسیسه های قدرت های سلطه گر بوده و با جبران اشتباهات پس از پیروزی انقلاب و حرکت به سوی آرمان بند آن، امکان هر گونه دخالت قدرت های بیگانه و استکبار در امور داخلی کشورشان را سلب نمایند.

5- ما ملت روزه دار و انقلابی ایران، جنگ افروزی و جنایات تروریستی در سوریه را طرح مشترک نظام سلطه و ارتجاع عرب برای شکستن سنگرهای مقدم مقاومت اسلامی و جبهه ضد صهیونیستی در جهان اسلام دانسته و با تاکید بر اینکه این توطئه خطرناک به شکست قطعی نزدیک شده است، به آمریکا، ارتجاع عرب و دیگر حامیان تروریست های اجاره ای، سلفی و تکفیری اعلام می کنیم تنها راه برون رفت سوریه از اوضاع دردناک فعلی، عدم دخالت بیگانگان و پایان بخشیدن به تجهیز تروریست ها توسط قدرت های سلطه گر و اطمینان به اراده و ظرفیت های دولت و ملت سوریه برای اصلاحات و بهبود وضعیت این کشور بوده و گزینه دخالت نظامی افتادن در باتلاقی است که متجاوزان گریز و نجاتی از آن نخواهند داشت.

6- ما ملت مقاوم و بیدار ایران ، اقدام مضحک اتحادیه اروپا در قرار دادن نام شاخه نظامی حزب الله قهرمان و سرافراز لبنان در فهرست گروه های تروریستی را محکوم و آن را نشانه رویکرد متناقض غرب دغل باز به مقوله تروریسم و جابجایی ظالمانه مدافعان حقوق انسان ها با تروریست های اسرائیلی، سلفی و تکفیری و سند رسوایی اروپای مدعی دفاع از حقوق ملت ها می دانیم.

7- ما ملت مسلمان و مجاهد ایران اسلامی با ستایش موفقیت های افتخارآمیز جبهه مقاومت و ره آوردهای فرهنگ و تفکر جهادی علیه صهیونیسم بین الملل بر ضرورت هوشیاری بیشتر امت اسلامی برابر توطئه دشمنان اسلام در به انحراف کشیدن بیداری اسلامی، شکستن مقاومت ضد استکباری و ضد صهیونیستی، توسعه اقدامات تفرقه افکنانه بین شیعه و سنی و حمایت مزورانه از فرقه های وهابی، سلفی و تکفیری در جهان اسلام تاکید می نماییم.

8- ما ملت انقلابی و روزه دار ایران ضمن حمایت از انقلاب های مردمی ملت های منطقه، اقدامات وحشیانه علیه مردم عراق، پاکستان و افغانستان و نیز جنایات آل خلیفه و آل سعود علیه شیعیان مظلوم بحرین را به شدت محکوم کرده و آن را دام شیطان بزرگ و سناریوی دشمنان اسلام برای تامین اهداف و منافع نامشروع شان می دانیم.

9- ملت مسلمان و مقاوم ایران، با تاکید بر لزوم رعایت حقوق انسان ها و صیانت از کرامت آنان توسط دولت ها و زمامداران کشورها، تبرئه قاتل نوجوان سیاه پوست در آمریکا را مظهر نژادپرستی و روحیه تبعیض و بی عدالتی نزد سردمداران این کشور مدعی حقوق بشر دانسته و با محکومیت این اقدام سخیف از دولتمردان آمریکا می خواهیم با پرهیز از شعارهای پر طمطراق و ادعاهای اغواکننده به گرایشات نژادپرستانه و رنج و بی عدالتی حاکم بر جامعه آمریکایی پایان بخشیده و با محترم شمردن قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از تداوم تحقیر، تبعیض و ستم به رنگین پوستان جلوگیری نمایند.

10- ما ملت مسلمان و ولایت مدار ایران، این حضور حماسی و دهها میلیونی را حلقه مکمل حماسه سیاسی 24 خردادماه در عرصه بین المللی و فرصتی بسیار ارزشمند برای ابلاغ پیام قاطع و شفاف نظام اسلامی به دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای دانسته و به آنان به ویژه آمریکای جنایتکار و خبیث که نماد ظلم، جنایت، خیانت، جنگ افروزی و مولد تروریسم دولتی است و نیز رژیم مفلوک و منفور صهیونیستی هشدار می دهیم ایران اسلامی هیچ گاه از حقوق مسلم خود در عرصه های مختلف چشم پوشی نکرده و در کنار نیروهای مسلح مقتدر و سلحشور، هر گونه تهدید و تعدی علیه تمامیت ارضی و منافع و امنیت ملی کشور را تحت فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) فراتر از جغرافیای منطقه با پاسخ سخت، قاطع و پشیمان کننده ای مواجه خواهیم ساخت.