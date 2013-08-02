پذیرش دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد در پردیس دانشگاه کاشان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترداریوش دیدبان، رشته های موجود در مقطع دکتری این پردیس را شش رشته عنوان کرد و گفت: این پردیس در رشته های مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی، مهندسی شیمی، علوم قرآن و حدیث، مهندسی برق- قدرت، مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، مهندسی معدن در مقطع دکترا دانشجو پذیرش می‌كند.

وی افزود: این پردیس همچنین در 15 رشته کارشناسی ارشد مهندسی معماری، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک-طراحی جامدات، مهندسی شیمی، علوم و فناوری نانو- نانو فیزیک، علوم و فناوری نانو- نانو شیمی، شیمی- اسانس، مهندسی برق- قدرت، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی عمران- سازه، مهندسی معدن-فرآوری مواد معدنی، مهندسی معدن، مهندسی معدن- اکتشاف معدن و مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری دانشجو می پذيرد.

رئیس پردیس دانشگاه کاشان زمان ثبت نام را از دوازدهم مرداد تا هفتم شهریور ماه ذکر کرد و گفت: پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد بر مبنای بخشنامه وزارت علوم و در رشته های دارای تعداد داوطلب کمتر از بیست نفر بر اساس مصاحبه است.

وی افزود: پذیرش دانشجو در رشته های دکتری تخصصی نیز طبق بخشنامه وزارت علوم برمبنای آزمون اختصاصی و مصاحبه با نظارت مستقیم سازمان سنجش آموزش کشور است.