۱۶۸ خرده فروش و معتاد پرخطر در استان زنجان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد جعفري، افزود: در راستاي اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي طرح شناسايي محل پاتوق معتادان و توزيع كنندگان مواد مخدر در شهرستان هاي زنجان، ايجرود، ابهر، خرمدره، طارم و خدابنده توسط ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر و همكاري ماموران انتظامي به اجرا درآمد.

وي اظهار كرد: با اجراي اين طرح تعداد ۱۱۴ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۵۴ معتاد خطرناك را دستگير كردند.

سرهنگ جعفري ادامه داد: در راستاي اجراي اين طرح دستگيرشدگان مقداري انواع مواد مخدر،آلات استعمال و توزين مواد مخدر كشف شد.

جانشين فرمانده انتظامي استان زنجان تصريح كرد: به منظور سالم سازي و پاكسازي مناطق آلوده و جلب رضايت عمومي مردم، اجراي اين طرح و طرح هاي مشابه همچنان تداوم خواهد يافت.

۲۸ تن از مديران مسئول و كتابداران كانون هاي مساجد استان زنجان بيمه شدند

مسئول دبيرخانه كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان زنجان از بيمه ۲۸ تن از مديران مسوول و كتابداران كانون هاي مساجد استان خبر داد.



مرتضي مقدمي روز سه شنبه بابيان اين مطلب افزود: بيمه كتابداران و مديران مسوول كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد يكي از رويكردهاي ستاد عالي مساجد است كه اجرا مي شود.

وي با اشاره به اينكه تاكنون ۲۵ تن از كتابداران و مديران مسوول تحت پوشش بيمه قرار گرفتند، يادآور شد: پوشش بيمه اي ۲۸ تن ديگر از مديران مسوول و كتابداران در دستور كار قرار گرفت.

مقدمي با اشاره به اينكه بيمه اين تعداد افراد سهميه استان در سال ۹۱ بوده است، خاطرنشان كرد: براي سال جاري نيز بيمه ۲۵ نفر از كتابداران و مديران مسوول اجرايي خواهد شد.

وي حفظ نيروها و ساختارمند كردن نيروهاي انساني در كتابخانه هاي كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد از اهداف اجراي اين طرح عنوان شد.