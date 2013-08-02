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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۰

ثمره هاشمی : 

بعد از پایان دولت به دانشگاه صدا و سیما یا دانشگاه احمدی نژاد می روم

بعد از پایان دولت به دانشگاه صدا و سیما یا دانشگاه احمدی نژاد می روم

دستیار ارشد رئیس جمهور با بیان این که بعد از پایان دولت به دانشگاه بر می گردم گفت: اگر به دانشگاه احمدی نژاد دعوت شوم به آنجا خواهم رفت.

مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور ضمن حضور در راهپیمایی قدس امروز در جمع خبرنگاران در خصوص اهمیت روز قدس در راهپیمایی امروز اظهار داشت: روز قدس روز برافراشتن پرچم استقلال و آزادی ملت اسلام است، روز قدس روز دفاع از کیان انسانیت و کیان مسلمانان است، روز قدس روز مبارزه با استکبار جهانی و در راس آنها صهیونیست جهانخوار است، روز قدس روز امید و اعتماد به وعده های الهی است، روز بازیافت مجدد حیات انسانی است و روز شروع کی اقدام بزرگ برای رسیدن به حکومت جهانی است.

ثمره هاشمی در پاسخ به این سوال که بعد از پایان دولت به کجا خواهید رفت؟ گفت: به دانشگاه می روم، قبل از دولت در دانشگاه صدا و سیما بودم و احتمالاً به آنجا خواهم رفت.

دستیار ارشد رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا به دانشگاه  آقای احمدی نژاد نیز خواهید رفت؟ گفت: اگر دعوت شوم به آنجا  می روم.

کد مطلب 2108316

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