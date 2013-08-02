پروژه 8500 واحدی شهر زنجان کلنگ زنی شد

حاافظ باباپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زنجان جزو استانهای پیشرو در زمینه ساخت مسکن مهر است، افزود: پروژه 8 هزار و 500 واحدی مهرشهر زنجان کلنگزنی شده است که به شکل گروهی برای ساخت تحویل متقاضیان در مسکنمهر خواهد شد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 28 هزار واحد مسکنمهر در زنجان ساخته و یا در حال ساخت به صورت خودمالک، گروهی و 99 ساله میباشد که سهم بهسزایی در خانهدار شدن اقشار مختلف داشته است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به بافت فرسوده شهر زنجان گفت: در حال حاضر 600 هکتار بافت فرسوده در شهر زنجان وجود دارد که طبق کمیسیون ماده 5 مصوبات نهایی آن در دست اقدام است.
باباپور، به افزایش تعداد پروندههای مربوط به کمیسیون 5 در شهر زنجان اشاره کرد و گفت: افزایش تعداد این پروندهها بیانگر وجود مشکل در طرح تفصیلی زنجان است.
وی با اشاره به تشکیل جلسات کارگروههای کمیسیون ماده 5 در زنجان گفت: طی چند سال گذشته پروندههای بررسی شده در این کمیسیون روند افزایشی داشته است.
مدیر کل راه و شهر سازی استان زنجان یاد آورشد: در سال 89 طی 14 جلسه کمیسیون ماده 5 فقط 274 پرونده بررسی شده بود ولی تعداد پروندههای بررسی شده در سال 91 این کمیسیون در 22 جلسه به 523 فقره رسید.
باباپور افزایش تعداد پروندههای مربوط به کمیسیون 5 را بیانگر پیامهای خاص دانست و تصریح کرد: مهمترین پیام این افزایش وجود مشکل در طرح تفصیلی شهر زنجان است.
وی درآمدزایی کمیسیون ماده 5 را یادآور شد و گفت: این کمیسیون درآمدهایی را برای شهرداریها از جمله شهرداری زنجان در بر دارد.
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